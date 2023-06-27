https://crimea.ria.ru/20230627/v-krymu-31-chelovek-poydet-pod-sud-za-organizatsiyu-igrovykh-klubov--1129673463.html

В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов

В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов

В Крыму перед судом предстанет 31 участник преступного сообщества, организовавшего подпольные игровые клубы на территории полуострова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T17:29

2023-06-27T17:29

2023-06-27T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 31 участник преступного сообщества, организовавшего подпольные игровые клубы на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Один из обвиняемых, возглавлявший преступное сообщество, привлек к незаконному "бизнесу" еще 30 человек, в том числе двоих несовершеннолетних."С июня 2021 года по март 2022-го житель Кемеровской области организовал преступное сообщество из числа соотечественников для извлечения дохода от незаконного проведения азартных игр. В шести игровых залах на территории Симферополя, Керчи и Ялты преступная группа получила незаконный доход более 70 млн рублей", - уточнили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Киевский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:63 млн на игровых автоматах: дело передано в прокуратуруПрокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииКарты, деньги, приговор суда – банда в Крыму получила приговор

https://crimea.ria.ru/20230316/v-simferopole-presechena-deyatelnost-podpolnykh-igrovykh-zalov-1127590828.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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