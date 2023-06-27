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В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов
В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов - РИА Новости Крым, 27.06.2023
В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов
В Крыму перед судом предстанет 31 участник преступного сообщества, организовавшего подпольные игровые клубы на территории полуострова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T17:29
2023-06-27T17:29
2023-06-27T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 31 участник преступного сообщества, организовавшего подпольные игровые клубы на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Один из обвиняемых, возглавлявший преступное сообщество, привлек к незаконному "бизнесу" еще 30 человек, в том числе двоих несовершеннолетних."С июня 2021 года по март 2022-го житель Кемеровской области организовал преступное сообщество из числа соотечественников для извлечения дохода от незаконного проведения азартных игр. В шести игровых залах на территории Симферополя, Керчи и Ялты преступная группа получила незаконный доход более 70 млн рублей", - уточнили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Киевский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:63 млн на игровых автоматах: дело передано в прокуратуруПрокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииКарты, деньги, приговор суда – банда в Крыму получила приговор
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новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, симферополь, керчь, ялта, происшествия
В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов
Прокуратура Крыма: 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов
17:29 27.06.2023 (обновлено: 17:37 27.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 31 участник преступного сообщества, организовавшего подпольные игровые клубы на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления", - говорится в сообщении ведомства.
Один из обвиняемых, возглавлявший преступное сообщество, привлек к незаконному "бизнесу" еще 30 человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
"С июня 2021 года по март 2022-го житель Кемеровской области организовал преступное сообщество из числа соотечественников для извлечения дохода от незаконного проведения азартных игр. В шести игровых залах на территории Симферополя, Керчи и Ялты преступная группа получила незаконный доход более 70 млн рублей", - уточнили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.
Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Киевский районный суд для рассмотрения по существу.
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