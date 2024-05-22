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Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух
Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух
Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинских войск возросло до двух, еще четверо пострадавших доставлены в больницы, сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T21:18
2024-05-22T21:20
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинских войск возросло до двух, еще четверо пострадавших доставлены в больницы, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что один человек погиб при ударе украинских сил по Лисичанску в ЛНР. Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие.Глава ЛНР добавил, что сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, на месте работают сотрудники Следственного комитета. Пасечник также поручил администрации Лисичанска оценить ущерб обстрела и заверил, что держит ситуацию на контроле.Лисичанск неоднократно обстреливался украинскими войсками В начале февраля ВСУ открыли огонь по Лисичанску, под обстрел попала местная пекарня. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 мирных жителей.
https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-udarili-po-tsentru-lisichanska-iz-himars---est-postradavshie-1137489856.html
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух

Число жертв обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ возросло до двух - Пасечник

21:18 22.05.2024 (обновлено: 21:20 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМедик в операционной
Медик в операционной - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинских войск возросло до двух, еще четверо пострадавших доставлены в больницы, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что один человек погиб при ударе украинских сил по Лисичанску в ЛНР. Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие.

"Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Глава ЛНР добавил, что сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, на месте работают сотрудники Следственного комитета. Пасечник также поручил администрации Лисичанска оценить ущерб обстрела и заверил, что держит ситуацию на контроле.
Лисичанск неоднократно обстреливался украинскими войсками В начале февраля ВСУ открыли огонь по Лисичанску, под обстрел попала местная пекарня. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 мирных жителей.
Американская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
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Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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