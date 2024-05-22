https://crimea.ria.ru/20240522/chislo-zhertv-obstrela-lisichanska-v-lnr-so-storony-vsu-vozroslo-do-dvukh-1137506962.html

Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух

Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух

Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинских войск возросло до двух, еще четверо пострадавших доставлены в больницы, сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T21:18

2024-05-22T21:18

2024-05-22T21:20

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131364802_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_3795e7193988e49c72aa707ca8bc1921.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинских войск возросло до двух, еще четверо пострадавших доставлены в больницы, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что один человек погиб при ударе украинских сил по Лисичанску в ЛНР. Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Лисичанска, повреждены две девятиэтажки, есть пострадавшие.Глава ЛНР добавил, что сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, на месте работают сотрудники Следственного комитета. Пасечник также поручил администрации Лисичанска оценить ущерб обстрела и заверил, что держит ситуацию на контроле.Лисичанск неоднократно обстреливался украинскими войсками В начале февраля ВСУ открыли огонь по Лисичанску, под обстрел попала местная пекарня. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 мирных жителей.

https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-udarili-po-tsentru-lisichanska-iz-himars---est-postradavshie-1137489856.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости