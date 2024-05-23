https://crimea.ria.ru/20240523/32-snaryada-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137510359.html

32 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

32 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 23.05.2024

32 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

Дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены 32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха",... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T08:30

2024-05-23T08:30

2024-05-23T08:31

белгородская область

рсзо "ольха"

рсзо vampire

новости

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Дежурными средствами российской ПВО над Белгородской областью уничтожены 32 запущенных с Украины снаряда РСЗО Vampire и три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в четверг в Минобороны России.Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в оборонном ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от удара украинских боевиков пострадали территории двух детских лагерей. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС. Также в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов.Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, рсзо "ольха", рсзо vampire, новости, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)