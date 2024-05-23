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Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки
Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки
В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского накануне приемной компании 2024 года лицензировали несколько новых специальностей. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T08:11
2024-05-23T08:11
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского накануне приемной компании 2024 года лицензировали несколько новых специальностей. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.В этом году, как и в предыдущие, университет планирует принять на обучение около 2 300 абитуриентов.Владимир Курьянов пообещал вернуть традицию вручения дипломов выпускникам университета на ступеньках дома князя Воронцова в Симферополе. Он находится на территории ботанического сада КФУ."В этом году выпускные пройдут тихо, в соответствии с указом главы республики. Пока военно-политическая ситуация на изменится, то массовых мероприятий мы здесь проводить не будем. Но в дальнейшем, безусловно, мы вернем традицию вручения дипломов лучшим студентам на ступеньках этого дворца", – пообещал Курьянов.В Крымском Федеральном университете 21 мая отметили двадцатилетний юбилей ботанического сада им. Н. Багрова. К этому событию приурочили открытие нового "Сада гортензий".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в РоссииЗачетку и студенческий переведут в электронный форматСистема доступа по банковским картам появилась в КФУ
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РИА Новости Крым
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Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки

В Крымском федеральном университете лицензировали новые специальности

08:11 23.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского накануне приемной компании 2024 года лицензировали несколько новых специальностей. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.
"Мы пролицензировали значительное количество направлений подготовки и специальностей, среди них - компьютерная безопасность, востоковедение и африканистика, международные отношения. Есть педагогическое образование с двумя профилями", – сказал он.
В этом году, как и в предыдущие, университет планирует принять на обучение около 2 300 абитуриентов.
Владимир Курьянов пообещал вернуть традицию вручения дипломов выпускникам университета на ступеньках дома князя Воронцова в Симферополе. Он находится на территории ботанического сада КФУ.
"В этом году выпускные пройдут тихо, в соответствии с указом главы республики. Пока военно-политическая ситуация на изменится, то массовых мероприятий мы здесь проводить не будем. Но в дальнейшем, безусловно, мы вернем традицию вручения дипломов лучшим студентам на ступеньках этого дворца", – пообещал Курьянов.
В Крымском Федеральном университете 21 мая отметили двадцатилетний юбилей ботанического сада им. Н. Багрова. К этому событию приурочили открытие нового "Сада гортензий".
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