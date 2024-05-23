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Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки

Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского накануне приемной компании 2024 года лицензировали несколько новых специальностей. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T08:11

2024-05-23T08:11

2024-05-23T08:11

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского накануне приемной компании 2024 года лицензировали несколько новых специальностей. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.В этом году, как и в предыдущие, университет планирует принять на обучение около 2 300 абитуриентов.Владимир Курьянов пообещал вернуть традицию вручения дипломов выпускникам университета на ступеньках дома князя Воронцова в Симферополе. Он находится на территории ботанического сада КФУ."В этом году выпускные пройдут тихо, в соответствии с указом главы республики. Пока военно-политическая ситуация на изменится, то массовых мероприятий мы здесь проводить не будем. Но в дальнейшем, безусловно, мы вернем традицию вручения дипломов лучшим студентам на ступеньках этого дворца", – пообещал Курьянов.В Крымском Федеральном университете 21 мая отметили двадцатилетний юбилей ботанического сада им. Н. Багрова. К этому событию приурочили открытие нового "Сада гортензий".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в РоссииЗачетку и студенческий переведут в электронный форматСистема доступа по банковским картам появилась в КФУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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