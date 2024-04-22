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Зачетку и студенческий переведут в электронный формат - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Зачетку и студенческий переведут в электронный формат
Зачетку и студенческий переведут в электронный формат - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Зачетку и студенческий переведут в электронный формат
В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Соответствующее... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T11:23
2024-04-22T11:23
высшее образование
образование в россии
правительство россии
новости
общество
электронные документы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал правительства.Электронные студенческие можно будет использовать не только для входа в учебное заведение. С их помощью можно будет приобретать льготные билеты на поезда и другой общественный транспорт, а также в театры, музеи, кино и концертные залы."Электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них. Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры", - проинформировали в правительстве.Ранее стало известно, что в Курской области в связи с обстрелами и воздушными атаками выпускники смогут сдать ЕГЭ в форме промежуточной аттестации. Такая форма единой государственно аттестации в приграничных с Украиной регионах применяется с прошлого года.Кроме того, в Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для всех регионов РФ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработатьСистема доступа по банковским картам появилась в КФУНазвана дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году
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высшее образование, образование в россии, правительство россии, новости, общество, электронные документы
Зачетку и студенческий переведут в электронный формат

В России зачетки и студенческие билеты переведут в электронный формат

11:23 22.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗачетная книжка
Зачетная книжка - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал правительства.
"Пилотный проект пройдет на добровольной основе, он коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода", - говорится в сообщении.
Электронные студенческие можно будет использовать не только для входа в учебное заведение. С их помощью можно будет приобретать льготные билеты на поезда и другой общественный транспорт, а также в театры, музеи, кино и концертные залы.
"Электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них. Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры", - проинформировали в правительстве.
Ранее стало известно, что в Курской области в связи с обстрелами и воздушными атаками выпускники смогут сдать ЕГЭ в форме промежуточной аттестации. Такая форма единой государственно аттестации в приграничных с Украиной регионах применяется с прошлого года.
Кроме того, в Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для всех регионов РФ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов.
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