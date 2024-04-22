https://crimea.ria.ru/20240422/zachetku-i-studencheskiy-perevedut-v-elektronnyy-format-1136745660.html

Зачетку и студенческий переведут в электронный формат

Зачетку и студенческий переведут в электронный формат - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Зачетку и студенческий переведут в электронный формат

В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Соответствующее... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T11:23

2024-04-22T11:23

2024-04-22T11:23

высшее образование

образование в россии

правительство россии

новости

общество

электронные документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136745786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c8e5e9d848fc5f779419b98cff68766.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал правительства.Электронные студенческие можно будет использовать не только для входа в учебное заведение. С их помощью можно будет приобретать льготные билеты на поезда и другой общественный транспорт, а также в театры, музеи, кино и концертные залы."Электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них. Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры", - проинформировали в правительстве.Ранее стало известно, что в Курской области в связи с обстрелами и воздушными атаками выпускники смогут сдать ЕГЭ в форме промежуточной аттестации. Такая форма единой государственно аттестации в приграничных с Украиной регионах применяется с прошлого года.Кроме того, в Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ для всех регионов РФ и предоставить выпускникам альтернативу в виде традиционных выпускных экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработатьСистема доступа по банковским картам появилась в КФУНазвана дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшее образование, образование в россии, правительство россии, новости, общество, электронные документы