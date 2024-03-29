https://crimea.ria.ru/20240329/sistema-dostupa-po-bankovskim-kartam-poyavilas-v-kfu-1136137982.html

Система доступа по банковским картам появилась в КФУ

Система доступа по банковским картам появилась в КФУ - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Система доступа по банковским картам появилась в КФУ

В рамках проекта "Цифровая среда гражданина" установили систему контроля и управления доступом (СКУД) в крупнейшем вузе Крыма – Крымском федеральном... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T16:18

2024-03-29T16:18

2024-03-29T16:18

рнкб (пао)

банк

крым

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Цифровая среда гражданина" установили систему контроля и управления доступом (СКУД) в крупнейшем вузе Крыма – Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает пресс-служба РНКБ банка.Более 17 тысяч студентов и преподавателей получили возможность использовать свою банковскую карту для входа в учебное заведение. Ежедневно фиксируется более пяти тысяч проходов в КФУ с помощью карты."Внедрение новой системы <…> важно и необходимо для улучшения антитеррористической защищенности зданий Крымского федерального университета. С помощью данной системы мы можем контролировать, кто проходит в университет, и не допустить возможности проникновения на территорию для посторонних лиц. На данный момент система установлена в некоторых корпусах университета, но мы планируем масштабировать её на все структурные подразделения и филиалы. <…>", – отметил исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов, слова которого приводятся в сообщении.Установку СКУД в учебных заведениях, организациях и ведомствах Республики Крым и Севастополя началась в прошлом году. Системы доступа по банковским картам в регионе установили уже около 30 крупных организаций и ведомств и более 200 школ."<…> Республиканский проект "Цифровая среда" позволил жителям и гостям полуострова <…> активно использовать карты в качестве пропуска на рабочее место или место учебы. <…>", - подчеркнул вице-президент- директор Департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его цитирует пресс-служба банка.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, крым, кфу (крымский федеральный университет)