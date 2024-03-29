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Система доступа по банковским картам появилась в КФУ - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Система доступа по банковским картам появилась в КФУ
Система доступа по банковским картам появилась в КФУ - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Система доступа по банковским картам появилась в КФУ
В рамках проекта "Цифровая среда гражданина" установили систему контроля и управления доступом (СКУД) в крупнейшем вузе Крыма – Крымском федеральном... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T16:18
2024-03-29T16:18
рнкб (пао)
банк
крым
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Цифровая среда гражданина" установили систему контроля и управления доступом (СКУД) в крупнейшем вузе Крыма – Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает пресс-служба РНКБ банка.Более 17 тысяч студентов и преподавателей получили возможность использовать свою банковскую карту для входа в учебное заведение. Ежедневно фиксируется более пяти тысяч проходов в КФУ с помощью карты."Внедрение новой системы &lt;…&gt; важно и необходимо для улучшения антитеррористической защищенности зданий Крымского федерального университета. С помощью данной системы мы можем контролировать, кто проходит в университет, и не допустить возможности проникновения на территорию для посторонних лиц. На данный момент система установлена в некоторых корпусах университета, но мы планируем масштабировать её на все структурные подразделения и филиалы. &lt;…&gt;", – отметил исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов, слова которого приводятся в сообщении.Установку СКУД в учебных заведениях, организациях и ведомствах Республики Крым и Севастополя началась в прошлом году. Системы доступа по банковским картам в регионе установили уже около 30 крупных организаций и ведомств и более 200 школ."&lt;…&gt; Республиканский проект "Цифровая среда" позволил жителям и гостям полуострова &lt;…&gt; активно использовать карты в качестве пропуска на рабочее место или место учебы. &lt;…&gt;", - подчеркнул вице-президент- директор Департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его цитирует пресс-служба банка.
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), банк, крым, кфу (крымский федеральный университет)

Система доступа по банковским картам появилась в КФУ

16:18 29.03.2024
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Цифровая среда гражданина" установили систему контроля и управления доступом (СКУД) в крупнейшем вузе Крыма – Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает пресс-служба РНКБ банка.
Более 17 тысяч студентов и преподавателей получили возможность использовать свою банковскую карту для входа в учебное заведение. Ежедневно фиксируется более пяти тысяч проходов в КФУ с помощью карты.
"Внедрение новой системы <…> важно и необходимо для улучшения антитеррористической защищенности зданий Крымского федерального университета. С помощью данной системы мы можем контролировать, кто проходит в университет, и не допустить возможности проникновения на территорию для посторонних лиц. На данный момент система установлена в некоторых корпусах университета, но мы планируем масштабировать её на все структурные подразделения и филиалы. <…>", – отметил исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов, слова которого приводятся в сообщении.
Установку СКУД в учебных заведениях, организациях и ведомствах Республики Крым и Севастополя началась в прошлом году. Системы доступа по банковским картам в регионе установили уже около 30 крупных организаций и ведомств и более 200 школ.
"<…> Республиканский проект "Цифровая среда" позволил жителям и гостям полуострова <…> активно использовать карты в качестве пропуска на рабочее место или место учебы. <…>", - подчеркнул вице-президент- директор Департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его цитирует пресс-служба банка.
РНКБ (ПАО)БанкКрымКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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