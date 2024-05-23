https://crimea.ria.ru/20240523/v-sevastopole-v-chetverg-ne-budet-sveta-spisok-adresov-1137493548.html

В Севастополе в четверг не будет света: список адресов

В Севастополе в четверг не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В Севастополе в четверг не будет света: список адресов

Временное отключение электроэнергии пройдет в нескольких районах Севастополя в среду. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T07:52

2024-05-23T07:52

2024-05-23T07:15

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Временное отключение электроэнергии пройдет в нескольких районах Севастополя в среду. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора отключат свет: ул. Горького, 12-14, 11-13, ул. Пляжная, 2-22, 1-21, ул. Причальная, 2-8, 1-21, пер. Яличный, 2-10, 3-А, 1-5, ул. Килевая, 2-6, 10-12, 3-21, ул. Муромская, 90-92, 65-А, 49-51, 55-63, 71, ул. Костромская, 7-25, ул. Вологодская, 2-8, 12-24, 1-17, ул. Ладожская, 2, ул. Томская, 72-82, 67-81.Не будет электричества по адресам: пр-д Коробкова, 58-А, 58, 33-63, ул. Короленко, 34-54, 65-А, 51-55, 59-75, пр-д Короленко, 2, ул. Ватутина, 62-84, 55-А, 41-53, ул. Николая Музыки, 57-59, ул. Челябинская, 2-12, 1-А, 1-9, ул. Киянченко, 33, ул. Гусева, 12-32, 36-38, 44-48, 11-39, ул. Почтовая, 4-22, 5-25, ул. Фурманова, 2, 3, ул. Керченская, 56-68, ул. Костомаровская, 2-16, ул. Батумская, 46-56, 47-57, ул. Щербака, 42-44, 57-А, 57, ул. Приятная, 2-10, 16, 20-42, 13-25, ул. Туманная, 2-20, 5-13, ул. Нефедова, 3.Временно без электроэнергии останутся: ТСН "Рябинушка", 94-А, 18-Б, 134-А, 66, 74, 94, 98-10, 189-А, 111-А, 157-А, 173-А, 33-35, СТ "Ветерок", 12-А, 32-А, 26-А, 4, 10, 18, 22-24, 3, 37-А, 1, 7-9, 13-27, 33-35, 39-41, 4, СНТ "Чайка", 54.Отключат свет на Сапун-горе, 1168, 1186, 1216, 1230, 1418, 1649, 1389, 1403, 1403, 1433, 1437-1439, ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27, ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, ул. Танкиста Ревкова, 28, 31, пер. Блиндажный, 3, 9, ул. Летчицы Е. Бершанской, 28, 57, пер. Кирьянова, 32, ул. Ильи Поликахина, 16, ул. Подполковника Баранова, 43, пер. Кирьянова, 33-А.Электричества не будет на Мекензиевых горах: ул. Гуряна, 6, 10, 5, ДСК "Парус-4", 77-6, 1-А, пр-д Вельботный, 5, ул. Приборострителей, 10-12, 13, ул. Рябиновая, 4-6, 5, ул. Крейсерская, 4, 8-10, 18, 24, 36, 31-А, 3, 7, 17-21, 25, 35, ул. Богданова, 530, 155-А/8, 155-А/3, бул. Гардемаринов, 34-50, ул. Ясеневая, 50-80, 1338-1340, 47-75, 1339-1341, ул. Лагина, 5, ул. Родниковая, 2, 8-10, 3-9, 13-19, ул. Сенная, 22-26, 6-20, 1014, 1015, ул. Миндальная, 4, 32-44, 7, 21-23, ул. Мищенко, 4-16, 21-А, 5, 17, 21-29, 33, 39-43, 51, 55, 88, ул. Путейская, 10-48, 747, 2617, ул. Центральная, 6-10, 20, 26, 30-34, 40-42, 23, 27-29, 33, 41, 53, пер. Сенной, 6, 1, 5, 11, пер. Пасечный, 2-Б, 2-А, 2-4, 8-10, 3-А, 1-3, 1175, ул. Пасечная, 2-А, 2-4, 10-12, 16-18, 18/1, 1-3, 7-13, 19, пр-д Пасечный, 1-А, 3-5, 9-15, 19-21, 1189, 1251, пер. Кривой, 2-8, 18, 23-А, 19-А, 1-9, 19-23, ул. Родниковая, 19, 13-17.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинРазвожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя

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