https://crimea.ria.ru/20240522/glavnye-novosti-kryma--22-maya-1137503884.html

Главные новости Крыма: 22 мая

Главные новости Крыма: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Главные новости Крыма: 22 мая

Не оригинально: эксперты разобрали украинский фейк о сборе средств на закупку инсулина в Крыму. На полуострове на три дня объявлено штормовое предупреждение... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T22:30

2024-05-22T22:30

2024-05-22T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Не оригинально: эксперты разобрали украинский фейк о сборе средств на закупку инсулина в Крыму. На полуострове на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Симферополе построят новый микрорайон, а Севастополь вошел в ТОП-20 регионов по рейтингу качества жизни. В Крыму заменяют устаревшие лифты, а в Феодосии рассказали, каким будет после ремонта Музей древностей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в КрымуЭксперт по информационной борьбе Алексей Гладких отмечает: первое, на что стоит обратить внимание при просмотре подобных сообщений, это яркие эмоции, как правило, с негативной окраской, которые призван вызвать тот или иной пост в соцсетях. Если вам встретилось подобное сообщение – значит, с большой вероятностью вас пытаются обмануть."Основная эмоция, которую пытаются вызвать фейкоделы, – это гнев, направленный главным образом на государственные институты либо Вооруженные силы РФ. Главная цель в данном случае даже не выманить деньги у людей под каким-то предлогом, а как раз вызвать негативные эмоции, смятение, недоверие к государственным институтам, к власти и в целом. На это и направлена работа украинских ЦИПсО, которые явно стоят за этим фейком об инсулине", – сказал аналитик.На Крым надвигается трехдневный штормВ Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в Telegram-канале ведомства.Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения.В Симферополе появится новый микрорайонНа территории бывшего аэропорта "Заводское" в Симферополе появится новый жилой микрорайон. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк."Реализация указанного проекта позволит к 2036 году обеспечить ввод более 900 тысяч квадратных метров жилья", – написал он в своем Telegram-канале.По информации председателя Совмина РК, уже получены разрешения на строительство первого этапа. Застройщики ведут подготовительные работы.Кроме того, в Крыму в этом году будет введено в эксплуатацию около 20 детских садов, 6 из которых – в Симферопольском районе.С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеВ республике больше трех тысяч лифтов нуждается в замене. Только в Симферополе до конца года заменят 169 лифтов, рассказал первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.Сейчас лифтовое оборудование меняют в многоквартирных домах Симферополя. Работы проводятся в рамках Региональной программы капитального ремонта."До конца текущего года 169 единиц нового лифтового оборудования появится в Симферополе. Уже законтрактовано более ста единиц, на стадии заключения договоров еще 55 единиц. Общая сумма финансирования по Симферополю составляет 1,1 млрд рублей", – рассказал Амирасланов.Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионахВ топ-20 рейтинга качества жизни в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив, попал город федерального значения Севастополь, занявший 16-ю строчку. Еще один субъект Южного федерального округа, попавший в первую двадцатку рейтинга, – Краснодарский край (19 место).10 направлений, которые оценивает рейтинг, включают 141 показатель. При повышении этих показателей ожидаемо увеличится и уровень приверженности – социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонтаФеодосийский музей древностей будет отвечать всем современным требованиям, сообщил директор Александр Родионов."Ремонт предусмотрен в трех зданиях музея – административном, где расположено фондохранилище, в здании на улице Куйбышева, где будет размещена этнографическая экспозиция, в помещении на улице Красноармейской в Старом городе, где располагается экспозиция, посвященная его развитию в период 18 – начала 20 века", – перечислил Родионов.Собеседник отметил, что на всех объектах запланирован капитальный ремонт с укреплением фундамента, заменой кровли, коммуникаций, окон и дверей, а также ремонтом стен и полов.

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