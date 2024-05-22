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Главные новости Крыма: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Главные новости Крыма: 22 мая
Главные новости Крыма: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Главные новости Крыма: 22 мая
Не оригинально: эксперты разобрали украинский фейк о сборе средств на закупку инсулина в Крыму. На полуострове на три дня объявлено штормовое предупреждение... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T22:30
2024-05-22T22:30
главное за день
новости крыма
центр информационно-психологических операций (ципсо)
штормовое предупреждение
симферополь
жилье в крыму
лифт
севастополь
феодосия
музеи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Не оригинально: эксперты разобрали украинский фейк о сборе средств на закупку инсулина в Крыму. На полуострове на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Симферополе построят новый микрорайон, а Севастополь вошел в ТОП-20 регионов по рейтингу качества жизни. В Крыму заменяют устаревшие лифты, а в Феодосии рассказали, каким будет после ремонта Музей древностей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в КрымуЭксперт по информационной борьбе Алексей Гладких отмечает: первое, на что стоит обратить внимание при просмотре подобных сообщений, это яркие эмоции, как правило, с негативной окраской, которые призван вызвать тот или иной пост в соцсетях. Если вам встретилось подобное сообщение – значит, с большой вероятностью вас пытаются обмануть."Основная эмоция, которую пытаются вызвать фейкоделы, – это гнев, направленный главным образом на государственные институты либо Вооруженные силы РФ. Главная цель в данном случае даже не выманить деньги у людей под каким-то предлогом, а как раз вызвать негативные эмоции, смятение, недоверие к государственным институтам, к власти и в целом. На это и направлена работа украинских ЦИПсО, которые явно стоят за этим фейком об инсулине", – сказал аналитик.На Крым надвигается трехдневный штормВ Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в Telegram-канале ведомства.Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения.В Симферополе появится новый микрорайонНа территории бывшего аэропорта "Заводское" в Симферополе появится новый жилой микрорайон. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк."Реализация указанного проекта позволит к 2036 году обеспечить ввод более 900 тысяч квадратных метров жилья", – написал он в своем Telegram-канале.По информации председателя Совмина РК, уже получены разрешения на строительство первого этапа. Застройщики ведут подготовительные работы.Кроме того, в Крыму в этом году будет введено в эксплуатацию около 20 детских садов, 6 из которых – в Симферопольском районе.С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеВ республике больше трех тысяч лифтов нуждается в замене. Только в Симферополе до конца года заменят 169 лифтов, рассказал первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.Сейчас лифтовое оборудование меняют в многоквартирных домах Симферополя. Работы проводятся в рамках Региональной программы капитального ремонта."До конца текущего года 169 единиц нового лифтового оборудования появится в Симферополе. Уже законтрактовано более ста единиц, на стадии заключения договоров еще 55 единиц. Общая сумма финансирования по Симферополю составляет 1,1 млрд рублей", – рассказал Амирасланов.Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионахВ топ-20 рейтинга качества жизни в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив, попал город федерального значения Севастополь, занявший 16-ю строчку. Еще один субъект Южного федерального округа, попавший в первую двадцатку рейтинга, – Краснодарский край (19 место).10 направлений, которые оценивает рейтинг, включают 141 показатель. При повышении этих показателей ожидаемо увеличится и уровень приверженности – социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонтаФеодосийский музей древностей будет отвечать всем современным требованиям, сообщил директор Александр Родионов."Ремонт предусмотрен в трех зданиях музея – административном, где расположено фондохранилище, в здании на улице Куйбышева, где будет размещена этнографическая экспозиция, в помещении на улице Красноармейской в Старом городе, где располагается экспозиция, посвященная его развитию в период 18 – начала 20 века", – перечислил Родионов.Собеседник отметил, что на всех объектах запланирован капитальный ремонт с укреплением фундамента, заменой кровли, коммуникаций, окон и дверей, а также ремонтом стен и полов.
https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-osnastili-morskie-drony-sea-baby-raketami-chem-eto-grozit-krymu-1137493992.html
https://crimea.ria.ru/20240522/v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-gotovnosti-plyazhey-kryma-i-kubani-k-sezonu-1137490238.html
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главное за день, новости крыма, центр информационно-психологических операций (ципсо), штормовое предупреждение, симферополь, жилье в крыму, лифт, севастополь, феодосия, музеи крыма
Главные новости Крыма: 22 мая

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 22 мая

22:30 22.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Не оригинально: эксперты разобрали украинский фейк о сборе средств на закупку инсулина в Крыму. На полуострове на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Симферополе построят новый микрорайон, а Севастополь вошел в ТОП-20 регионов по рейтингу качества жизни. В Крыму заменяют устаревшие лифты, а в Феодосии рассказали, каким будет после ремонта Музей древностей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму

Эксперт по информационной борьбе Алексей Гладких отмечает: первое, на что стоит обратить внимание при просмотре подобных сообщений, это яркие эмоции, как правило, с негативной окраской, которые призван вызвать тот или иной пост в соцсетях. Если вам встретилось подобное сообщение – значит, с большой вероятностью вас пытаются обмануть.
"Основная эмоция, которую пытаются вызвать фейкоделы, – это гнев, направленный главным образом на государственные институты либо Вооруженные силы РФ. Главная цель в данном случае даже не выманить деньги у людей под каким-то предлогом, а как раз вызвать негативные эмоции, смятение, недоверие к государственным институтам, к власти и в целом. На это и направлена работа украинских ЦИПсО, которые явно стоят за этим фейком об инсулине", – сказал аналитик.
Прицел - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 16:32
ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит Крыму

На Крым надвигается трехдневный шторм

В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения.
Песчаные пляжи Азовского моря
Вчера, 14:06
В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону

В Симферополе появится новый микрорайон

На территории бывшего аэропорта "Заводское" в Симферополе появится новый жилой микрорайон. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"Реализация указанного проекта позволит к 2036 году обеспечить ввод более 900 тысяч квадратных метров жилья", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации председателя Совмина РК, уже получены разрешения на строительство первого этапа. Застройщики ведут подготовительные работы.
Кроме того, в Крыму в этом году будет введено в эксплуатацию около 20 детских садов, 6 из которых – в Симферопольском районе.
Школьники - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 17:50
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С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые

В республике больше трех тысяч лифтов нуждается в замене. Только в Симферополе до конца года заменят 169 лифтов, рассказал первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.
Сейчас лифтовое оборудование меняют в многоквартирных домах Симферополя. Работы проводятся в рамках Региональной программы капитального ремонта.
"До конца текущего года 169 единиц нового лифтового оборудования появится в Симферополе. Уже законтрактовано более ста единиц, на стадии заключения договоров еще 55 единиц. Общая сумма финансирования по Симферополю составляет 1,1 млрд рублей", – рассказал Амирасланов.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 13:42
Где в Крыму отремонтируют тротуары

Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионах

В топ-20 рейтинга качества жизни в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив, попал город федерального значения Севастополь, занявший 16-ю строчку. Еще один субъект Южного федерального округа, попавший в первую двадцатку рейтинга, – Краснодарский край (19 место).
10 направлений, которые оценивает рейтинг, включают 141 показатель. При повышении этих показателей ожидаемо увеличится и уровень приверженности – социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 13:03
Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму

Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта

Феодосийский музей древностей будет отвечать всем современным требованиям, сообщил директор Александр Родионов.
"Ремонт предусмотрен в трех зданиях музея – административном, где расположено фондохранилище, в здании на улице Куйбышева, где будет размещена этнографическая экспозиция, в помещении на улице Красноармейской в Старом городе, где располагается экспозиция, посвященная его развитию в период 18 – начала 20 века", – перечислил Родионов.
Собеседник отметил, что на всех объектах запланирован капитальный ремонт с укреплением фундамента, заменой кровли, коммуникаций, окон и дверей, а также ремонтом стен и полов.
Курортники лето море пляж - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 10:50Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
 
Главное за деньНовости КрымаЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Штормовое предупреждениеСимферопольЖилье в КрымуЛифтСевастопольФеодосияМузеи Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 мая
22:43Главное за день: 22 мая
22:37Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку
22:30Главные новости Крыма: 22 мая
22:04Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону
21:57Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня
21:31Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
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21:14Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата
20:54В Крыму изменится расписание пригородных поездов
20:32Украинца через суд заставили отказаться от земли в Севастополе
20:23Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты
20:11В Крыму построили рекордное количество жилья – какие города в лидерах
19:53Лечили святителя Луку и дочь Черчилля: династия врачей из Крыма
19:40В Севастополе военные проводят учения
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