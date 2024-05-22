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На Крым надвигается трехдневный шторм

На Крым надвигается трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 22.05.2024

На Крым надвигается трехдневный шторм

В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T11:38

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2024-05-22T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, обрывами линий электропередач.В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горы и море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:+28 и усиление ветра: погода в Крыму в средуАномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поляЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

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2024

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