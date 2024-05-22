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На Крым надвигается трехдневный шторм
На Крым надвигается трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 22.05.2024
На Крым надвигается трехдневный шторм
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T11:38
2024-05-22T11:38
2024-05-22T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, обрывами линий электропередач.В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горы и море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:+28 и усиление ветра: погода в Крыму в средуАномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поляЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
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На Крым надвигается трехдневный шторм
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра
11:38 22.05.2024 (обновлено: 11:40 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, обрывами линий электропередач.
В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горы и море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
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