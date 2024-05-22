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+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду
+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.05.2024
+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду
В среду на полуострове ожидается сухая и умеренно теплая погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T00:01
2024-05-22T00:01
2024-05-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается сухая и умеренно теплая погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов, днем от +22 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240521/v-krymu-nachalas-zasukha--agrarii-spisyvayut-posevy-1137450307.html
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севастополь
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду до +28 градусов и ветрено
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается сухая и умеренно теплая погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +17 градусов, днем +23…+28, в горах +15…+20 градусов. Умеренный восточный ветер днем в центральных и восточных районах усилится до 15 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +25...+27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов, днем от +22 до +27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.