https://crimea.ria.ru/20240522/28-i-usilenie-vetra-pogoda-v-krymu-v-sredu-1137361762.html

+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду

+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.05.2024

+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове ожидается сухая и умеренно теплая погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T00:01

2024-05-22T00:01

2024-05-22T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается сухая и умеренно теплая погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов, днем от +22 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240521/v-krymu-nachalas-zasukha--agrarii-spisyvayut-posevy-1137450307.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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