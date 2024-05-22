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Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта
Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта
Феодосийский музей древностей после капитального ремонта будет отвечать всем современным требованиям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T11:49
2024-05-22T11:49
2024-05-22T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Феодосийский музей древностей после капитального ремонта будет отвечать всем современным требованиям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор Александр Родионов."Ремонт предусмотрен в трех зданиях музея – административном, где расположено фондохранилище, в здании на улице Куйбышева, где будет размещена этнографическая экспозиция, в помещении на улице Красноармейской в Старом городе, где располагается экспозиция, посвященная его развитию в период 18-начала 20 века", – перечислил Родионов.Собеседник отметил, что по всем объектам запланирован капитальный ремонт с укреплением фундамента, заменой кровли, коммуникаций, окон и дверей, а также ремонтом стен и полов.В настоящее время фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов, среди которых предметы древности, античная керамика, предметы быта и полотна крымских живописцев. С скором времени коллекция пополнится еще тысячей экспонатов.Все работы должны быть завершены до конца года, а к началу следующего курортного сезона обновленный этнографический музей примет первых посетителей.Как сообщили в администрации города, ремонт проводится в рамках нацпроекта "Культура". В обновленных залах разместят отдел нумизматики и экспозицию "Старый город". На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено около 35 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия. Читайте также на РИА Новости Крым:Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музейВпервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
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история, феодосийский музей древностей, реализация нацпроектов в крыму, культура, крым, феодосия, новости крыма, туризм в крыму
Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта
В Феодосийском музее древностей после ремонта появятся интерактивные экспозиции
11:49 22.05.2024 (обновлено: 11:50 22.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская
. Феодосийский музей древностей после капитального ремонта будет отвечать всем современным требованиям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщил директор Александр Родионов.
"Ремонт предусмотрен в трех зданиях музея – административном, где расположено фондохранилище, в здании на улице Куйбышева, где будет размещена этнографическая экспозиция, в помещении на улице Красноармейской в Старом городе, где располагается экспозиция, посвященная его развитию в период 18-начала 20 века", – перечислил Родионов.
Собеседник отметил, что по всем объектам запланирован капитальный ремонт с укреплением фундамента, заменой кровли, коммуникаций, окон и дверей, а также ремонтом стен и полов.
"После открытия посетителям представят экспозиции, отвечающие всем современным требованиям. В залах музея установят интерактивные столы, станет доступной услуга аудиогида, – добавил Родионов. - Экспозиция обновленного музея будет интересно и доступно рассказывать детям и взрослым об истории одного из старейших городов Крыма и России".
В настоящее время фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов, среди которых предметы древности, античная керамика, предметы быта и полотна крымских живописцев. С скором времени коллекция пополнится еще тысячей экспонатов.
Все работы должны быть завершены до конца года, а к началу следующего курортного сезона обновленный этнографический музей примет первых посетителей.
Как сообщили в администрации города, ремонт проводится в рамках нацпроекта "Культура". В обновленных залах разместят отдел нумизматики и экспозицию "Старый город". На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено около 35 миллионов рублей
.
Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма
на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия.
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