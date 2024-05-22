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Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта

Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта

Феодосийский музей древностей после капитального ремонта будет отвечать всем современным требованиям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T11:49

2024-05-22T11:49

2024-05-22T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Феодосийский музей древностей после капитального ремонта будет отвечать всем современным требованиям. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор Александр Родионов."Ремонт предусмотрен в трех зданиях музея – административном, где расположено фондохранилище, в здании на улице Куйбышева, где будет размещена этнографическая экспозиция, в помещении на улице Красноармейской в Старом городе, где располагается экспозиция, посвященная его развитию в период 18-начала 20 века", – перечислил Родионов.Собеседник отметил, что по всем объектам запланирован капитальный ремонт с укреплением фундамента, заменой кровли, коммуникаций, окон и дверей, а также ремонтом стен и полов.В настоящее время фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов, среди которых предметы древности, античная керамика, предметы быта и полотна крымских живописцев. С скором времени коллекция пополнится еще тысячей экспонатов.Все работы должны быть завершены до конца года, а к началу следующего курортного сезона обновленный этнографический музей примет первых посетителей.Как сообщили в администрации города, ремонт проводится в рамках нацпроекта "Культура". В обновленных залах разместят отдел нумизматики и экспозицию "Старый город". На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено около 35 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия. Читайте также на РИА Новости Крым:Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музейВпервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, феодосийский музей древностей, реализация нацпроектов в крыму, культура, крым, феодосия, новости крыма, туризм в крыму