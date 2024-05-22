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С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые

С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые - РИА Новости Крым, 22.05.2024

С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые

В Симферополе до конца года заменят 169 лифтов в многоквартирных домах. Всего в Крыму больше трех тысяч лифтов нуждается в замене. Об этом журналистам рассказал РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T14:45

2024-05-22T14:45

2024-05-22T15:43

симферополь

лифт

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года заменят 169 лифтов в многоквартирных домах. Всего в Крыму больше трех тысяч лифтов нуждается в замене. Об этом журналистам рассказал первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.Сейчас лифтовое оборудование меняют в многоквартирных домах Симферополя. Работы проводятся в рамках Региональной программы капитального ремонта.По его словам, всего в Крыму порядка 3485 единиц лифтового оборудования нуждаются в замене."Уже около двух тысяч лифтов мы заменили в Республике Крым и еще 550 единиц планируем поменять в этом году. Порядка полутора тысяч лифтов требуют замены до конца действия региональной программы, до 2050 года", - уточнил он.Работы будут выполнены за счет средств государственной поддержки. Деньги выделены в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" при софинансировании из республиканского бюджета.Оборудование отечественноеКак уточнил Амирасланов, в контрактах последних двух лет предусматривается наличие в кабинах лифта видеорегистраторов, также покрытие в лифтах делают более эксплуатируемым. В элементах интерьера обязательными стали зеркала.Все оборудование отечественное – Щербинского лифтостроительного завода. Кроме того, в конкурсах участвует белорусская компания "Могилев-лифт", республика является партнером.От начала производства работ до завершения пуско-наладки может пройти 122 дня, эти сроки прописаны законодательно. Однако в договорах предусмотрены более сжатые сроки - от 30 до 60 дней, добавил он.Тянут больше, едут быстрееГрузоподъемность новых лифтов стандартная, в районе 400 килограммов, старые "тянут" на 80 килограммов меньше, рассказал журналистам Александр Пронин, представитель подрядной организации, ведущей работы на улице Киевской, 122а, в Симферополе.По его словам, работы на объекте будут выполнены до конца мая и займут в общей сложности 45 дней. За это время рабочим необходимо будет заменить направляющие, противовес, кабину, двери шахты и лебедку и все отрегулировать."Преимущество новых лифтов в том, что они антивандальные, бесшумные, с частотным преобразователем, они комфортнее и быстрее старых", - заверил он и добавил, что гарантия на монтажные работы составляет 60 месяцев, а гарантия завода на детали - два года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год капитально отремонтировали более 500 многоэтажекЧто сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развитияМощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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