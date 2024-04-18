https://crimea.ria.ru/20240418/v-krymu-za-god-kapitalno-otremontirovali-bolee-500-mnogoetazhek-1136662122.html

В Крыму за год капитально отремонтировали более 500 многоэтажек

В Крыму за год капитально отремонтировали более 500 многоэтажек - РИА Новости Крым, 18.04.2024

В Крыму за год капитально отремонтировали более 500 многоэтажек

В Крыму за год капитально отремонтировали 529 многоквартирных домов и благоустроили 60 дворовых территорий. Об этом сообщил председатель Совета министров РК... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T21:14

2024-04-18T21:14

2024-04-18T21:14

юрий гоцанюк

новости крыма

крым

благоустройство

капремонт многоквартирных домов

очистные сооружения

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму за год капитально отремонтировали 529 многоквартирных домов и благоустроили 60 дворовых территорий. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Капремонты МКД"В прошлом году выполнен капремонт 529 многоквартирных домов, проведена работа по замене 51 лифта. В 2023 году благоустроено 60 дворовых и 52 общественных территории", – статистику Гоцанюк.В текущем году, по словам главы Совмина, запланированы ремонты еще 741 многоэтажек с заменой 550 лифтов, благоустройство 140 дворовых и общественных территорий, обустройство 75 новых детских игровых площадок и 1159 контейнерных площадок.Борьба с водопотерямиТакже за прошлый год в Крыму модернизировали комплексы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на сумму 7,3 млрд рублей. В частности, отремонтировано 35 км сетей водоснабжения, добавил Гоцанюк, в том числе выполнен капремонт водоводов в Симферополе, что существенно снизило водопотери."В Евпатории ведется работа по капремонту 21 километра водовода. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в этом году. Начаты работы на водоводах в Алуште и Керчи, реконструкция системы обеззараживания очистных сооружений в Феодосии и Керчи. Проводятся мероприятия по бесперебойному водоснабжению г Щелкино, в целом по Крыму предусмотрена модернизация 48 км сетей водоснабжения и 24 км водоотведения", - сообщил он.Кроме того, новые КОС построены в Белогорске. Сейчас продолжается возведение аналогичных объектов в Красноперекопске, а также реконструкция сетей теплоснабжения в Керчи и в селах Симферопольского района.Почти 200 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Севастополе до конца года, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зимеКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуГазификация Крыма: что сделано и планируется

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