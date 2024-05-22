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Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионах - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионах
Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионах - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионах
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили третий рейтинга качества жизни в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T17:35
2024-05-22T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили третий рейтинга качества жизни в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Его результаты представила гендиректор организации Светлана Чупшева в ходе заседания набсовета АСИ под председательством президента России Владимира Путина.Также в первую десятку рейтинга вошли Подмосковье, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Нижегородская области.В топ-20 рейтинга попал и город федерального значения Севастополь, занявший 16-ю строчку. Еще один субъект Южного федерального округа, попавший в первую двадцатку рейтинга – Краснодарский край (19 место).Рейтинг качества жизни регионов запущен в рамках реализации комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в 10 различных сферах: медицинское обслуживание, чистота и экология, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, безопасность, социальная защита, чистота и экология и другие.10 направлений, которые оценивает рейтинг, включают 141 показатель. При повышении этих показателей ожидаемо увеличится и уровень приверженности – социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.Рейтинг содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе. Анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторовСевастополь вышел в лидеры по динамике рынка трудаКрым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
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РИА Новости Крым
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севастополь, агентство стратегических инициатив (аси), новости, новости крыма, крым, городская среда, общество, рейтинг
Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионах

Севастополь занял 16-е место в рейтинге АСИ по качеству жизни в регионах России

17:35 22.05.2024 (обновлено: 17:37 22.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили третий рейтинга качества жизни в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Его результаты представила гендиректор организации Светлана Чупшева в ходе заседания набсовета АСИ под председательством президента России Владимира Путина.

"Топ-5 лидеров рейтинга: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан", – сказала Чупшева.

Также в первую десятку рейтинга вошли Подмосковье, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Нижегородская области.
В топ-20 рейтинга попал и город федерального значения Севастополь, занявший 16-ю строчку. Еще один субъект Южного федерального округа, попавший в первую двадцатку рейтинга – Краснодарский край (19 место).
Рейтинг качества жизни регионов запущен в рамках реализации комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в 10 различных сферах: медицинское обслуживание, чистота и экология, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, безопасность, социальная защита, чистота и экология и другие.
10 направлений, которые оценивает рейтинг, включают 141 показатель. При повышении этих показателей ожидаемо увеличится и уровень приверженности – социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.
Рейтинг содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе. Анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.
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СевастопольАгентство стратегических инициатив (АСИ)НовостиНовости КрымаКрымГородская средаОбществоРейтинг
 
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