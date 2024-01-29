https://crimea.ria.ru/20240129/krym-nazvali-luchshim-turisticheskim-regionom-po-sootnosheniyu-tseny-i-servisa-1134462883.html
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T06:08
2024-01-29T06:08
2024-01-29T06:08
алексей волков
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
мнения
отдых в крыму
отдых
общество
крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122358210_0:46:1620:957_1920x0_80_0_0_05767963cfad396abcad1c4f30d2546e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Эксперт отметил, что россияне часто путешествуют в период максимального спроса. Это логично с точки зрения наличия свободного времени (каникул, праздников), снега или теплого моря, однако бронирование в последний момент может существенно увеличить стоимость размещения. Данный тезис наиболее актуален для регионов, которые являются топовыми, подчеркнул он."Сегодня есть доступные цены в любом регионе страны. И если мы говорим о регионах, которые пользуются массовым спросом, – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, то они в высокий сезон имеют очень большую стоимость, иногда на уровне дорогих заграничных курортов, – напомнил Волков. – Поэтому отдых нужно планировать заранее. В этом случае гораздо легче в любом регионе подобрать туристический продукт на любой интерес и кошелек".Президент ОСИГ также отметил, что в последнее время все больше россиян бронируют отели за 200 дней до заезда. Это позитивно отражается как на работе отрасли – отельеры могут просчитать загрузку и лучше подготовиться к приему гостей, так и на качестве отдыха – полученные средства вкладывают в обновление номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.По мнению экспертов, курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей – наиболее востребованные курортные комплексы уже заявляют о растущем спросе на летние месяцы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга РоссииЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122358210_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_276fb47a1095c85bd72133e59847be2d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей волков, туризм в крыму, мнения, отдых в крыму, отдых, общество, крым, россия
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
Эксперт назвал Крым лучшим туристическим регионом по соотношению цены и качества отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым
. Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Крым – самое доступное в России направление по цене, качеству отдыха, соотношению цены и качества, – уверен Волков. – При этом, лучше планировать отдых заранее и пользоваться услугой раннего бронирования".
Эксперт отметил, что россияне часто путешествуют в период максимального спроса. Это логично с точки зрения наличия свободного времени (каникул, праздников), снега или теплого моря, однако бронирование в последний момент может существенно увеличить стоимость размещения. Данный тезис наиболее актуален для регионов, которые являются топовыми, подчеркнул он.
"Сегодня есть доступные цены в любом регионе страны. И если мы говорим о регионах, которые пользуются массовым спросом, – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, то они в высокий сезон имеют очень большую стоимость, иногда на уровне дорогих заграничных курортов, – напомнил Волков. – Поэтому отдых нужно планировать заранее. В этом случае гораздо легче в любом регионе подобрать туристический продукт на любой интерес и кошелек".
Президент ОСИГ также отметил, что в последнее время все больше россиян бронируют отели за 200 дней до заезда. Это позитивно отражается как на работе отрасли – отельеры могут просчитать загрузку и лучше подготовиться к приему гостей, так и на качестве отдыха – полученные средства вкладывают в обновление номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.
По мнению экспертов, курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года
. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей – наиболее востребованные курортные комплексы уже заявляют о растущем спросе на летние месяцы.
Читайте также на РИА Новости Крым: