https://crimea.ria.ru/20240129/krym-nazvali-luchshim-turisticheskim-regionom-po-sootnosheniyu-tseny-i-servisa-1134462883.html

Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса

Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса

Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T06:08

2024-01-29T06:08

2024-01-29T06:08

алексей волков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Эксперт отметил, что россияне часто путешествуют в период максимального спроса. Это логично с точки зрения наличия свободного времени (каникул, праздников), снега или теплого моря, однако бронирование в последний момент может существенно увеличить стоимость размещения. Данный тезис наиболее актуален для регионов, которые являются топовыми, подчеркнул он."Сегодня есть доступные цены в любом регионе страны. И если мы говорим о регионах, которые пользуются массовым спросом, – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, то они в высокий сезон имеют очень большую стоимость, иногда на уровне дорогих заграничных курортов, – напомнил Волков. – Поэтому отдых нужно планировать заранее. В этом случае гораздо легче в любом регионе подобрать туристический продукт на любой интерес и кошелек".Президент ОСИГ также отметил, что в последнее время все больше россиян бронируют отели за 200 дней до заезда. Это позитивно отражается как на работе отрасли – отельеры могут просчитать загрузку и лучше подготовиться к приему гостей, так и на качестве отдыха – полученные средства вкладывают в обновление номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.По мнению экспертов, курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей – наиболее востребованные курортные комплексы уже заявляют о растущем спросе на летние месяцы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга РоссииЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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