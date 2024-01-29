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Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса
Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T06:08
2024-01-29T06:08
алексей волков
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
мнения
отдых в крыму
отдых
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Эксперт отметил, что россияне часто путешествуют в период максимального спроса. Это логично с точки зрения наличия свободного времени (каникул, праздников), снега или теплого моря, однако бронирование в последний момент может существенно увеличить стоимость размещения. Данный тезис наиболее актуален для регионов, которые являются топовыми, подчеркнул он."Сегодня есть доступные цены в любом регионе страны. И если мы говорим о регионах, которые пользуются массовым спросом, – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, то они в высокий сезон имеют очень большую стоимость, иногда на уровне дорогих заграничных курортов, – напомнил Волков. – Поэтому отдых нужно планировать заранее. В этом случае гораздо легче в любом регионе подобрать туристический продукт на любой интерес и кошелек".Президент ОСИГ также отметил, что в последнее время все больше россиян бронируют отели за 200 дней до заезда. Это позитивно отражается как на работе отрасли – отельеры могут просчитать загрузку и лучше подготовиться к приему гостей, так и на качестве отдыха – полученные средства вкладывают в обновление номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.По мнению экспертов, курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей – наиболее востребованные курортные комплексы уже заявляют о растущем спросе на летние месяцы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга РоссииЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
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алексей волков, туризм в крыму, мнения, отдых в крыму, отдых, общество, крым, россия
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса

Эксперт назвал Крым лучшим туристическим регионом по соотношению цены и качества отдыха

06:08 29.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже в Евпатории
На пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"Крым – самое доступное в России направление по цене, качеству отдыха, соотношению цены и качества, – уверен Волков. – При этом, лучше планировать отдых заранее и пользоваться услугой раннего бронирования".

Эксперт отметил, что россияне часто путешествуют в период максимального спроса. Это логично с точки зрения наличия свободного времени (каникул, праздников), снега или теплого моря, однако бронирование в последний момент может существенно увеличить стоимость размещения. Данный тезис наиболее актуален для регионов, которые являются топовыми, подчеркнул он.
"Сегодня есть доступные цены в любом регионе страны. И если мы говорим о регионах, которые пользуются массовым спросом, – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, то они в высокий сезон имеют очень большую стоимость, иногда на уровне дорогих заграничных курортов, – напомнил Волков. – Поэтому отдых нужно планировать заранее. В этом случае гораздо легче в любом регионе подобрать туристический продукт на любой интерес и кошелек".
Президент ОСИГ также отметил, что в последнее время все больше россиян бронируют отели за 200 дней до заезда. Это позитивно отражается как на работе отрасли – отельеры могут просчитать загрузку и лучше подготовиться к приему гостей, так и на качестве отдыха – полученные средства вкладывают в обновление номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.
По мнению экспертов, курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей – наиболее востребованные курортные комплексы уже заявляют о растущем спросе на летние месяцы.
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