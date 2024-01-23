https://crimea.ria.ru/20240123/krym-voshel-v-top-5-natsionalnogo-turisticheskogo-reytinga-rossii-1134399899.html

Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России

Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России

По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов вместе с Москвой, Московской областью,... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T14:16

2024-01-23T14:16

2024-01-23T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В свою очередь министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заметил, что это стало возможным благодаря "безусловному профессионализму и способности держать удар" всех представителей индустрии гостеприимства - от руководителей санаториев и гостиниц до тех, кто занят в смежных профессиях.“По сути - всех крымчан, которые смогли выстоять уже не первый непростой сезон, а со снятием логистических ограничений покажут, как Крым может работать и развиваться по-настоящему. Хочется поблагодарить всех, кто занят в нашей туристической индустрии, и сказать, что уже время готовиться к новому, еще более успешному сезону”, - цитирует Волченко пресс-служба минкурортов.Рейтинг составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и журналом "Отдых в России". При его формировании эксперты оценивали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, ее вклад в экономику субъекта, туристскую уникальность и привлекательность региона, продвижение туристического потенциала в информационном пространстве, турпоток и иные показатели.Лидером рейтинга является Москва (110,2 балла), на втором месте – Подмосковье (108,3 балла), на третьем – Краснодарский край (108,1 балла). Четвертую строчку занимает Санкт-Петербург (107,2 балла), пятую – Крым (101,1 балла).В первую "десятку" рейтинга также вошли Ставрополье, Приморский край, Алтай, Самарская область и Татарстан.В Крыму за 2023 год, по данным властей, отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.В июле 2023 года правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе. Средства пошли на единовременные выплаты работникам более чем 3,5 тысячи компаний, работающих в туриндустрии. Для получения господдержки организации и индивидуальные предприниматели должны были взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников до 1 октября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьНовые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России

https://crimea.ria.ru/20240123/idealnaya-proportsiya-ili-pochemu-leto-2024-nuzhno-provesti-v-krymu-1134384338.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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