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Севастополь вышел в лидеры по динамике рынка труда

Севастополь вышел в лидеры по динамике рынка труда - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Севастополь вышел в лидеры по динамике рынка труда

Севастополь занял второе место в рейтинге регионов России по динамике рынка труда по итогам 2023 года, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T10:50

2024-04-01T10:50

2024-04-01T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Севастополь занял второе место в рейтинге регионов России по динамике рынка труда по итогам 2023 года, пишет РИА Новости.Лидером рейтинга стала Москва, где количество занятых граждан выросло на 13,9 процента. При этом доля безработных составила 3,4 процента. На третьем месте списка Карачаево-Черкесская Республика, число занятых здесь увеличилось 7,2 процента.В 2023 году число занятых в 52 российских регионах увеличилось, а в 33, напротив, сократилась. Больше всего рабочих мест в Московской области — здесь этот показатель вырос на 13,9 процента, при безработице в два процента.В январе губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе наблюдается самая низкая в стране безработица – на уровне 2,6 процента. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в феврале глава региона также рассказал о положительной динамике прироста населения. Он подчеркнул, что севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели.По данным замдиректора Центра занятости населения Анжелики Бурец, число предлагаемых крымскими работодателями вакансий превышает количество желающих трудоустроиться. В 2023 году в службу занятости обратились 27,4 тысяч граждан, преимущественно жители сельской местности, больше половины – женщины. Из них работу получили 66,5%.На заседании президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ президент Владимир Путин поручил не снижать темп роста зарплат в стране. В июне, подводя итоги, лидер Российской Федерации отметил, что стратегия развития экономики страны сработала, благодаря чему доходы государства растут. Это позволяет своевременно проводить индексацию труда бюджетников. По итогам первого полугодия 2023 года отмечалось снижение уровня безработицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистовКак спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму В Крыму снизился уровень безработицы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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