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В Симферополе появится новый микрорайон
В Симферополе появится новый микрорайон - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Симферополе появится новый микрорайон
В Симферополе появится новый микрорайон на территории бывшего аэропорта "Заводское". Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T18:10
2024-05-22T18:10
2024-05-22T18:10
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юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе появится новый микрорайон на территории бывшего аэропорта "Заводское". Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.По информации председателя совмина РК, уже получены разрешения на строительство первого этапа. Застройщики ведут подготовительные работы."В новом микрорайоне Симферополя предусмотрена вся социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни", – добавил Юрий Гоцанюк.В начале мая стало известно, что два новых микрорайона появятся в Бахчисарае. Инвестор, который займется застройкой, уже определен.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов""Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генпланаНовые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города
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симферополь, новости крыма, крым, жилье в крыму, юрий гоцанюк
В Симферополе появится новый микрорайон
В новом микрорайоне Симферополя построят более 900 тысяч квадратных метров жилья