https://crimea.ria.ru/20220828/novye-mikrorayony-simferopolya-vveli-v-skhemu-teplosnabzheniya-goroda-1124321462.html
Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города
Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города
В Симферополе актуализировали схему теплоснабжения города. Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, теперь в схеме учтены новые жилые районы... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T12:49
2022-08-28T12:49
2022-08-28T12:49
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе актуализировали схему теплоснабжения города. Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, теперь в схеме учтены новые жилые районы Симферополя: микрорайоны "Крымская роза", "Город Мира", Пневматика (Жилой комплекс "Бавария"), ГРЭС, новый Аэропорт, многоквартирный дом по улице Толстого (район Гагаринского парка), микрорайон в районе улицы Луговая и многоквартирный домна улице Ковыльная.Что должны делать управляющие компании летом>>Как отметили в горадминистрции, новой схемой теплоснабжения предусмотрено перспективное расположение сетей теплоснабжения, присоединение потребителей и учтены мероприятия, которые позволят улучшить качество теплоснабжения.Ранее заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук рассказал, что нужно сделать, чтобы узнать, готов ли ваш многоквартирный дом к зиме.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города
Новые микрорайоны Симферополя присоединили к схеме теплоснабжения города
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе актуализировали схему теплоснабжения города. Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, теперь в схеме учтены новые жилые районы Симферополя: микрорайоны "Крымская роза", "Город Мира", Пневматика (Жилой комплекс "Бавария"), ГРЭС, новый Аэропорт, многоквартирный дом по улице Толстого (район Гагаринского парка), микрорайон в районе улицы Луговая и многоквартирный домна улице Ковыльная.
Как отметили в горадминистрции, новой схемой теплоснабжения предусмотрено перспективное расположение сетей теплоснабжения, присоединение потребителей и учтены мероприятия, которые позволят улучшить качество теплоснабжения.
Ранее заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук рассказал, что нужно сделать, чтобы узнать, готов ли ваш многоквартирный
дом к зиме.