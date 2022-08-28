https://crimea.ria.ru/20220828/novye-mikrorayony-simferopolya-vveli-v-skhemu-teplosnabzheniya-goroda-1124321462.html

Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города

Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города

В Симферополе актуализировали схему теплоснабжения города. Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, теперь в схеме учтены новые жилые районы... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T12:49

2022-08-28T12:49

2022-08-28T12:49

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/56/1114735662_0:190:2000:1315_1920x0_80_0_0_a384eb3f2e3e3b1dc93e1fa65024ce14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе актуализировали схему теплоснабжения города. Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, теперь в схеме учтены новые жилые районы Симферополя: микрорайоны "Крымская роза", "Город Мира", Пневматика (Жилой комплекс "Бавария"), ГРЭС, новый Аэропорт, многоквартирный дом по улице Толстого (район Гагаринского парка), микрорайон в районе улицы Луговая и многоквартирный домна улице Ковыльная.Что должны делать управляющие компании летом>>Как отметили в горадминистрции, новой схемой теплоснабжения предусмотрено перспективное расположение сетей теплоснабжения, присоединение потребителей и учтены мероприятия, которые позволят улучшить качество теплоснабжения.Ранее заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук рассказал, что нужно сделать, чтобы узнать, готов ли ваш многоквартирный дом к зиме.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество