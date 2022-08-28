https://crimea.ria.ru/20220828/kak-proverit-gotovnost-svoego-doma-k-otopitelnomu-sezonu-1124275389.html

Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону

Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону

Чтобы точно знать, готов ли ваш многоквартирный дом к зиме, следует выбрать ответственного председателя МКД, который обязательно должен участвовать в оценке... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T03:31

2022-08-28T03:31

2022-08-28T03:31

радио "спутник в крыму"

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Чтобы точно знать, готов ли ваш многоквартирный дом к зиме, следует выбрать ответственного председателя МКД, который обязательно должен участвовать в оценке степени готовности, в противном случае все акты могут оказаться фиктивными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.При этом, работа председателя ответственная и не оплачиваемая, поэтому многие отказываются ее выполнять. В этой связи Бышук призывает решить общим собранием собственников вопрос о материальном поощрении. В противном случае, можно получить только видимость подготовки дома к зиме.По словам директора АНО "ЖКХ-контроль" Анатолия Петрова, готовность дома определяется не только состоянием системы отопления. Важно подготовить к холодам все конструктивные элементы дома: починить текущую кровлю, застеклить окна и утеплить двери в подъездах и так далее. Если всего этого не сделано - ваш дом не готов к зиме и не может получить акт готовности.Если никакой активности в плане подготовки к зиме вами не замечено, эксперты советуют немедленно реагировать."Срочно собирайте общее собрание, можете позвонить на горячую линию "ЖКХ-контроль", посоветоваться. Если дом не готов, не произведены промывка, опрессовка, ремонты элементов - это грубое нарушение лицензионных требований и большие штрафы - до 300 тыс. рублей. Такими мерами мы можем избавиться от нерадивых управляющих компаний. Но если управляющую организацию не удастся привести в чувства, ее надо менять", - советуют они.Неправильная или недостаточная подготовка многоэтажки к отопительному сезону может стать причиной аварий и гидроударов при подключении отопления.Ранее эксперты АНО "ЖКХ-контроль" рассказали, как платить за "коммуналку", если нет денег. Сумму коммунальных платежей можно существенно уменьшить, если расходы на их оплату превышают 15% общего дохода семьи.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда