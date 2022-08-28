https://crimea.ria.ru/20220828/kak-proverit-gotovnost-svoego-doma-k-otopitelnomu-sezonu-1124275389.html
Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону
Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону
Чтобы точно знать, готов ли ваш многоквартирный дом к зиме, следует выбрать ответственного председателя МКД, который обязательно должен участвовать в оценке... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T03:31
2022-08-28T03:31
2022-08-28T03:31
радио "спутник в крыму"
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Чтобы точно знать, готов ли ваш многоквартирный дом к зиме, следует выбрать ответственного председателя МКД, который обязательно должен участвовать в оценке степени готовности, в противном случае все акты могут оказаться фиктивными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.При этом, работа председателя ответственная и не оплачиваемая, поэтому многие отказываются ее выполнять. В этой связи Бышук призывает решить общим собранием собственников вопрос о материальном поощрении. В противном случае, можно получить только видимость подготовки дома к зиме.По словам директора АНО "ЖКХ-контроль" Анатолия Петрова, готовность дома определяется не только состоянием системы отопления. Важно подготовить к холодам все конструктивные элементы дома: починить текущую кровлю, застеклить окна и утеплить двери в подъездах и так далее. Если всего этого не сделано - ваш дом не готов к зиме и не может получить акт готовности.Если никакой активности в плане подготовки к зиме вами не замечено, эксперты советуют немедленно реагировать."Срочно собирайте общее собрание, можете позвонить на горячую линию "ЖКХ-контроль", посоветоваться. Если дом не готов, не произведены промывка, опрессовка, ремонты элементов - это грубое нарушение лицензионных требований и большие штрафы - до 300 тыс. рублей. Такими мерами мы можем избавиться от нерадивых управляющих компаний. Но если управляющую организацию не удастся привести в чувства, ее надо менять", - советуют они.Неправильная или недостаточная подготовка многоэтажки к отопительному сезону может стать причиной аварий и гидроударов при подключении отопления.Ранее эксперты АНО "ЖКХ-контроль" рассказали, как платить за "коммуналку", если нет денег. Сумму коммунальных платежей можно существенно уменьшить, если расходы на их оплату превышают 15% общего дохода семьи.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда
Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону
Эксперты "ЖКХ-контроль" рассказали, как узнать, готов ли ваш дом к зиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым.
Чтобы точно знать, готов ли ваш многоквартирный дом к зиме, следует выбрать ответственного председателя МКД, который обязательно должен участвовать в оценке степени готовности, в противном случае все акты могут оказаться фиктивными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель директора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.
"Кроме нас самих никто не проконтролирует, что происходит в наших домах. Именно для этого мы выбираем председателей. Если председатель активный, он участвует в проверке, ставит свою подпись, тогда мы понимаем, что дом готовится к зиме. Тогда актам готовности можно доверять", - говорит Бышук.
При этом, работа председателя ответственная и не оплачиваемая, поэтому многие отказываются ее выполнять. В этой связи Бышук призывает решить общим собранием собственников вопрос о материальном поощрении. В противном случае, можно получить только видимость подготовки дома к зиме.
По словам директора АНО "ЖКХ-контроль" Анатолия Петрова, готовность дома определяется не только состоянием системы отопления. Важно подготовить к холодам все конструктивные элементы дома: починить текущую кровлю, застеклить окна и утеплить двери в подъездах и так далее. Если всего этого не сделано - ваш дом не готов к зиме и не может получить акт готовности.
"Все акты готовности должны быть подписаны до 15 сентября. Если этого не произошло, то дом к зиме не готов. Но это не значит, что он не будет отапливаться, это дает информацию для собственников и для инспекции по жилищному надзору, что необходимо принимать меры к управляющей организации", - поясняет Петров.
Если никакой активности в плане подготовки к зиме вами не замечено, эксперты советуют немедленно реагировать.
"Срочно собирайте общее собрание, можете позвонить на горячую линию "ЖКХ-контроль", посоветоваться. Если дом не готов, не произведены промывка, опрессовка, ремонты элементов - это грубое нарушение лицензионных требований и большие штрафы - до 300 тыс. рублей. Такими мерами мы можем избавиться от нерадивых управляющих компаний. Но если управляющую организацию не удастся привести в чувства, ее надо менять", - советуют они.
Неправильная или недостаточная подготовка многоэтажки к отопительному сезону может стать причиной аварий и гидроударов при подключении отопления.
Ранее эксперты АНО "ЖКХ-контроль" рассказали, как платить за "коммуналку", если нет денег
. Сумму коммунальных платежей можно существенно уменьшить, если расходы на их оплату превышают 15% общего дохода семьи.