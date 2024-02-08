https://crimea.ria.ru/20240208/legkie-goroda-i-novaya-dinamika-v-sevastopole-otsenili-proekt-genplana-1134807336.html

"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана

"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана - РИА Новости Крым, 08.02.2024

"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана

Комиссия по подготовке проекта генплана Севастополя готовится рассмотреть замечания и предложения, поступившие от горожан за время общественных обсуждений... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T21:25

2024-02-08T21:25

2024-02-08T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Комиссия по подготовке проекта генплана Севастополя готовится рассмотреть замечания и предложения, поступившие от горожан за время общественных обсуждений. Главный документ города откорректируют на основе принятых ею решений, после чего передадут на голосование парламентариям. Мнением о том, как идет совместная работа властей и общественности и чего ждать по ее итогу, с РИА Новости Крым поделилась депутат Законодательного собрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике и член комиссии по генплану Татьяна Щербакова.Новый стартОбщественные обсуждения проекта генплана проходили в течение месяца – с 11 января до 10 февраля 2024 года. Ознакомиться с материалами горожане могли с 19 января до 2 февраля – в этот же день прекратился прием предложений.Ознакомиться с новым территориальным планированием, многочисленными картами функциональных зон и размещения объектов регионального значения можно было на сайте властей и в 11 локациях в черте региона, преимущественно учреждениях культуры. В том числе в селах.В частности, люди поддерживали строительство новых дорог и тоннеля из центра, просили установить шумозащитную полосу вдоль Балаклавского шоссе, не отдавать под гостиницы зону отдыха и проведения фестивалей у горы Гасфорта. Кроме того, интересовались, почему на плане не обозначен ранее обсуждавшийся перспективный мост через Севастопольскую бухту, выступали против переноса железнодорожного вокзала на Северную сторону города, предлагали рассмотреть возможность комплексного развития территории вдоль реки Бельбек от села Фруктовое до Любимовки с организацией агротуристического кластера.Множество сообщений касались изменения целевого назначения земли для получения права строительства индивидуальных жилых домов. А также вопросы о возможном изъятии из собственности участков в связи со строительством Гераклейской рокады и тоннеля под Севастопольской бухтой.Опасения, связанные с этими двумя крупными объектами, прокомментировал губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что "они не относятся к проектам "ближайшего будущего" и над их включением в федеральные программы еще работают, заверив, что "трассировки будут выбираться с учетом минимальных изъятий".Все вопросы, которых поступило более трех тысяч, готовится рассмотреть специальная комиссия по подготовке проекта генплана, в состав которой вошли представители исполнительной и законодательной власти и главы муниципалитетов."Легкие города"По словам парламентария Татьяны Щербаковой, все предложения можно разделить на концептуальные и субъективные, но их гораздо меньше, чем было при обсуждениях прошлого проекта генплана – семь лет назад, в 2017-м.На такой отклик от горожан, в частности, мог повлиять тот факт, что разработчики нового проекта не стали изменять целевое назначение земель в так называемом "старом частном секторе" в черте города, довольно большом.Положительная динамикаНо это не самое главное, подчеркивает депутат."А главное то, как все организовано – вся работа на этот раз более конструктивная. Есть спорные моменты, но положительная динамика налицо. Все будем обсуждать", – сказала депутат.По словам Щербаковой, проект предусматривает развитие Северной стороны Севастополя, новую логистику и большое количество социальных объектов, что находит позитивный отклик у горожан. По ее мнению, то что люди, в том числе неспециалисты, смогли высказать свои мнения и быть услышанными, замечательно. Хотя в ряде вопросов для высказывания позиции вроде "нужно" или "не нужно", необходимо все же "иметь опыт в конкретной отрасли и определенное погружение в документы".Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году. Над проектом нового стали работать с 2015-го. Первые публичные слушания по нему прошли весной 2017 года – документ был раскритикован общественностью, и работа застопорилась. С 2018-го проект Генплана переделывали, а обсуждения передвигали. В январе 2023 Михаил Развожаев сообщил, что разработчики генплана готовятся приступить к полевым исследованиям транспортной модели города, что позволит понять "где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить", и пообещал публичные слушания "как только генплан будет готов".О том, что работа над проектом генплана Севастополя завершена, он сообщил в ноябре 2023-го, подчеркнув, что документ не касается существующего фактического использования земельных участков. Генеральный план города федерального значения Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет – до 2046 года, с первой очередью реализации до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в СевастополеКогда в Крыму утвердят генпланы городов – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, михаил развожаев, генплан севастополя, заксобрание севастополя, татьяна щербакова