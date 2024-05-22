https://crimea.ria.ru/20240522/tsipso-prokololsya-eksperty-razobrali-feyk-o-sborakh-na-insulin-v-krymu-1137485392.html

ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму

ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2024

ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму

Распространяемое в соцсетях лживое сообщение о сборе денег на инсулин для крымчан направлено в первую очередь на дискредитацию властей республики, однако его... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T12:00

2024-05-22T12:00

2024-05-22T12:04

радио "спутник в крыму"

крым

фейк

инсулин

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

лекарства

центр информационно-психологических операций (ципсо)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Распространяемое в соцсетях лживое сообщение о сборе денег на инсулин для крымчан направлено в первую очередь на дискредитацию властей республики, однако его авторы допустили ряд ошибок, которые заметны с первого взгляда. Как распознать фейк на конкретном примере и защититься от влияния ЦИПсО, а также как в реальности в Крыму обстоит ситуация с обеспечением лекарствами больных сахарным диабетом, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали эксперты и представители минздрава республики.Главное – вывести на эмоцииЭксперт по информационной борьбе Алексей Гладких отмечает: первое, на что стоит обратить внимание при просмотре подобных сообщений, это яркие эмоции, как правило, с негативной окраской, которые призван вызвать тот или иной пост в соцсетях. Если вам встретилось подобное сообщение, значит, с большой вероятностью вас пытаются обмануть."Основная эмоция, которую пытаются вызвать фейкоделы – это гнев, направленный главным образом на государственные институты либо Вооруженные силы РФ. Главная цель в данном случае даже не выманить деньги у людей под каким-то предлогом, а как раз вызвать негативные эмоции, смятение, недоверие к государственным институтам, к власти и в целом. На это и направлена работа украинских ЦИПсО, которые явно стоят за этим фейком об инсулине", - сказал аналитик.Данное конкретное сообщение, по словам Гладких, наглядно показывает работу конвейера по производству лживых новостей. Фейк не нацелен на глубокую информационно-психологическую операцию, которая требует много времени, сил и средств. Задача – быстро его сделать и распространить. Его создатели не могут тратить на их производство много времени и сил, поэтому нередко допускают ошибки.В случае со "соборами на инсулин" эти ошибки бросаются в глаза. Например, в коробке у девочки на фото – не рубли, а гривны, которые перестали использовать в Крыму еще в 2014 году. Если обратить внимание на подпись к фото, там говорится о том, что якобы женщина сделала эту фотографию на улице Сладкова по пути к "улице Чайникой".Минздрав: инсулина в Крыму достаточно >>Информационная гигиена – лучшее средствоЖурналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в этой связи констатирует: ведущие против России информационно-психологическую войну силы посредством мессенджеров и соцсетей ежедневно вбрасывают десятки фальшивых новостей. Как правило, обычный человек об этом даже не задумывается, далеко не у всех есть желание критически относиться к информации, и он начинает это машинально распространять по всем своим контактам."В нынешнее время страшны не только попытки противника атаковать какие-то объекты в Крыму, а посев панических настроений. Авторы подобных фейков исходят из того, чтобы взять массовостью. На один какой-то люди не клюнут, а если будет много всего, то с большой долей вероятности это получит распространение. Таких акций будет только больше", – убежден журналист.Лучший способ защититься – соблюдать информационную гигиену и бдительность, а также доверять официальным источникам информации."Если говорить о Крыме, есть Telegram-каналы главы республики, органов власти Крыма, агентства РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и других верифицированных СМИ. Если происходит какая-то экстраординарная ситуация, обязательно в этих Telegram-каналах появится соответствующее сообщение", - указал Гаспарян.Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – АксеновСитуация с инсулином под контролемЗаместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в свою очередь отметил, что в республике ситуация с обеспечением больных инсулином и другими сахароснижающими препаратами стабильная.Председатель общественной организации "Общество больных сахарным диабетом Крыма" Алина Чмелюк подтвердила, что проблем с инсулином и соответствующими медицинскими изделиями в Крыму на данный момент нет.Целью данного фейка, по мнению Чмелюк, является дискредитация крымского минздрава и республики в целом.Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В минздраве Крыма назвали это сообщение фейком, а также заверили, что соответствующие препараты имеются в достаточном количестве в аптечной сети республиканского предприятия "Крым-Фармация".Общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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