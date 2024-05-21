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Минздрав: инсулина в Крыму достаточно

Минздрав: инсулина в Крыму достаточно - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Минздрав: инсулина в Крыму достаточно

В Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T19:17

2024-05-21T19:17

2024-05-21T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в аптечной сети ГУП РК "Крым-Фармация". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Также продолжаются закупочные мероприятия для дальнейшего бесперебойного обеспечения льготополучателей, резюмировали в ведомстве.Ранее в минздраве РК опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.Общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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