Минздрав: инсулина в Крыму достаточно
Ситуация с обеспечением инсулином больных сахарным диабетом в Крыму стабильная – минздрав
19:17 21.05.2024 (обновлено: 19:47 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в аптечной сети ГУП РК "Крым-Фармация". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
"Продолжается поставка препаратов по заключенным контрактам. По информации производителей, нарушений сроков поставки инсулинов на территорию республики не предвидится", – сообщили в ведомстве.
Также продолжаются закупочные мероприятия для дальнейшего бесперебойного обеспечения льготополучателей, резюмировали в ведомстве.
Ранее в минздраве РК опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.
"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы сборе средств для закупки препаратов, является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах", – подчеркнули в минздраве.
Общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.
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