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Минздрав: инсулина в Крыму достаточно - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Минздрав: инсулина в Крыму достаточно
Минздрав: инсулина в Крыму достаточно - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Минздрав: инсулина в Крыму достаточно
В Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T19:17
2024-05-21T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в аптечной сети ГУП РК "Крым-Фармация". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Также продолжаются закупочные мероприятия для дальнейшего бесперебойного обеспечения льготополучателей, резюмировали в ведомстве.Ранее в минздраве РК опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.Общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
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Минздрав: инсулина в Крыму достаточно

Ситуация с обеспечением инсулином больных сахарным диабетом в Крыму стабильная – минздрав

19:17 21.05.2024 (обновлено: 19:47 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота линии по производству инсулина
Работа линии по производству инсулина - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в аптечной сети ГУП РК "Крым-Фармация". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

"Продолжается поставка препаратов по заключенным контрактам. По информации производителей, нарушений сроков поставки инсулинов на территорию республики не предвидится", – сообщили в ведомстве.

Также продолжаются закупочные мероприятия для дальнейшего бесперебойного обеспечения льготополучателей, резюмировали в ведомстве.
Ранее в минздраве РК опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы сборе средств для закупки препаратов, является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах", – подчеркнули в минздраве.

Общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.
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