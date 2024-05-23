https://crimea.ria.ru/20240523/teplo-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1137361890.html

Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг

Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг

В четверг на полуострове ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T00:01

2024-05-23T00:01

2024-05-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +19, днем от +23 до +28 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240522/na-krym-nadvigaetsya-trekhdnevnyy-shtorm-1137484737.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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