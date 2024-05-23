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Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг
Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг
В четверг на полуострове ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T00:01
2024-05-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +19, днем от +23 до +28 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240522/na-krym-nadvigaetsya-trekhdnevnyy-shtorm-1137484737.html
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севастополь
ялта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг теплая и ветреная погода

00:01 23.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +23…+28 градусов, в горах +16…+21. Умеренный северо-восточный ветер утром и днем в центральных и восточных районах усилится до 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +25...+27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +19, днем от +23 до +28 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Ветер - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 11:38
На Крым надвигается трехдневный шторм
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 мая
22:43Главное за день: 22 мая
22:37Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку
22:30Главные новости Крыма: 22 мая
22:04Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону
21:57Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня
21:31Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
21:18Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух
21:14Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата
20:54В Крыму изменится расписание пригородных поездов
20:32Украинца через суд заставили отказаться от земли в Севастополе
20:23Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты
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19:53Лечили святителя Луку и дочь Черчилля: династия врачей из Крыма
19:40В Севастополе военные проводят учения
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