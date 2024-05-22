https://crimea.ria.ru/20240522/glavnoe-za-den-22-maya-1137504579.html

Главное за день: 22 мая

Главное за день: 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Главное за день: 22 мая

В Кремле прокомментировали решение Евросоюза использовать активы РФ, которое вступит в силу 23 мая. Испания, Ирландия и Норвегия официально заявили об... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T22:43

2024-05-22T22:43

2024-05-22T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Кремле прокомментировали решение Евросоюза использовать активы РФ, которое вступит в силу 23 мая. Испания, Ирландия и Норвегия официально заявили об официальном признании Палестины государством. Регионы России продолжают страдать от обстрелов – в Херсонской области ранен пятилетний мальчик. Армия России в зоне СВО освободила Клещеевку, и Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 маяРешение об использовании доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Киева опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступит в силу 23 мая. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% средств пойдет на содействие вооруженным силам Украины, еще 10% центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.Любой вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе является экспроприацией, которая повлечет последствия. Так действия ЕС прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией", – цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.Три страны признали Палестину государствомИспания, Ирландия и Норвегия заявили об официальном признании Палестины государством, которое произойдет 28 мая. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Саймона Харриса пишет РИА Новости."Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения", – сказал он во время конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.Политик не исключил, что другие страны последуют этому примеру уже в ближайшие недели.От обстрелов ВСУ пострадал пятилетний мальчикВСУ продолжают обстреливать приграничные районы РФ. Так, в Херсонской области минно-взрывную травму получил пятилетний мальчик, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Из-за удара дрона киевских боевиков в Алешках пятилетний мальчик получил минно-взрывную травму. У него сильный ожог головы, кистей и коленных суставов", – написал он в своем Telegram.Также при очередном обстреле погиб мирный житель в Белгородской области, еще один человек пострадал. Кроме того, ВСУ ударили шестью ракетами HIMARS по центру Лисичанска, в результате чего повреждены два многоэтажных дома.Армия России освободила КлещеевкуВооруженные силы России освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны."Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, российские войска продвинулись в глубину обороны противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки отражены 11 контратак противника, ВСУ потеряли 1330 военнослужащих, две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и около 30 единиц тяжелой техники.Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детейВ свои семьи на Украине смогли вернуться еще шесть детей. Всего же за период проведения специальной военной операции уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала воссоединению 70 семей."Всего за период проведения спецоперации нам удалось воссоединить 70 детей с их родственниками на Украине и других странах. Кроме того, шесть детей воссоединились с четырьмя семьями в России", – написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.В среду воссоединиться со своими семьями смогли еще шесть мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе двое братьев, сообщила Львова-Белова.

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https://crimea.ria.ru/20240522/nalog-na-pravo-zhit-na-ukraine-pridumali-platnuyu-bron-ot-mobilizatsii-1137501919.html

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палестина

херсонская область

клещеевка

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