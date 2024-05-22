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Три страны признали Палестину государством

Три страны признали Палестину государством - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Три страны признали Палестину государством

Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая официально признают Палестину государством. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Саймона Харриса пишет... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T11:07

2024-05-22T11:07

2024-05-22T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая официально признают Палестину государством. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Саймона Харриса пишет РИА Новости.Политик не исключил, что другие страны последуют этому примеру уже в ближайшие недели.По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая.На сайте правительства Норвегии также сообщается, что решение Осло о признании нового государства вступит в силу 28 мая.После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может спровоцировать "тяжелые последствия"."Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", — пригрозил он.Ранее Палестину признавали девять стран-участниц ЕС. С 1988 года такое решение приняли Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, а в 2014 году к признанию присоединилась Швеция.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионеЛаров оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по ИзраилюОперация США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палестина, испания, норвегия, ирландия, новости, политика, в мире