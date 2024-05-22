https://crimea.ria.ru/20240522/tri-strany-priznali-palestinu-gosudarstvom-1137484126.html
Три страны признали Палестину государством
Три страны признали Палестину государством - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Три страны признали Палестину государством
Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая официально признают Палестину государством. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Саймона Харриса пишет... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T11:07
2024-05-22T11:07
2024-05-22T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая официально признают Палестину государством. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Саймона Харриса пишет РИА Новости.Политик не исключил, что другие страны последуют этому примеру уже в ближайшие недели.По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая.На сайте правительства Норвегии также сообщается, что решение Осло о признании нового государства вступит в силу 28 мая.После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может спровоцировать "тяжелые последствия"."Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", — пригрозил он.Ранее Палестину признавали девять стран-участниц ЕС. С 1988 года такое решение приняли Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, а в 2014 году к признанию присоединилась Швеция.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионеЛаров оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по ИзраилюОперация США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл
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палестина, испания, норвегия, ирландия, новости, политика, в мире
Три страны признали Палестину государством
Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством
11:07 22.05.2024 (обновлено: 11:12 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая официально признают Палестину государством. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Саймона Харриса пишет РИА Новости.
"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения", — сказал он во время конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
Политик не исключил, что другие страны последуют этому примеру уже в ближайшие недели.
По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая.
На сайте правительства Норвегии также сообщается, что решение Осло о признании нового государства вступит в силу 28 мая.
После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может спровоцировать "тяжелые последствия".
"Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", — пригрозил он.
Ранее Палестину признавали девять стран-участниц ЕС. С 1988 года такое решение приняли Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, а в 2014 году к признанию присоединилась Швеция.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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