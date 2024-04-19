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Ларов оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Ларов оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю
Ларов оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Ларов оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю
На Западе и в Израиле хотят приписать Ирану возможную атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет, чтобы переключить внимание мира от... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T16:32
2024-04-19T16:33
иран
израиль
ближний восток
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На Западе и в Израиле хотят приписать Ирану возможную атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет, чтобы переключить внимание мира от гуманитарной катастрофы в Газе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он отметил, что, во-первых, Иран – самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Во-вторых, в государстве "существует закон, и даже фетва (принятое на основе принципов ислама решение высшего духовного лидера – ред.) о том, что это запрещено". А в-третьих, это не нужно самому Тегерану –он просто вынужден отвечать на атаки Израиля, сказал глава российского МИД."Ирану совершенно не нужно сейчас заниматься этим. После того, как состоялся ответ Ирана на неприемлемый удар по консульскому учреждению иранскому, где погибли люди, и Иран ответил позавчера, были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами, мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", – рассказал Лавров, отметив, что "все специалисты именно так расценили реальный ответ Ирана".Глава МИД РФ также подчеркнул, что нерешенность палестинской проблемы подпитывает "все беды Ближнего Востока в том, что касается разгула экстремизма и терроризма". Он напомнил, что многие территории, которые причитаются палестинцам, квалифицируются в ООН "как оккупированные, потому что они не были нарезаны Израилю той резолюцией, которая создавала два государства".По словам министра, хотя палестинское руководство и допускало ранее ошибки, если бы согласно принятому ООН решению все границы были соблюдены, столица Палестины была бы в восточном Иерусалиме, на свою землю вернулись палестинские беженцы и с Израилем были решены вопросы водопользования на справедливой основе, то "Ближний Восток был бы гораздо спокойнее". Теперь же "ситуация очень плохая", сказал Лавров. "Ключевое значение имеет… собрать волю в кулак и выполнить то, о чем договаривались. Если не приступить к созданию Палестинского государства, ничего хорошего из этого не получится… Мы хотим прекращения насилия и решения гуманитарных проблем, и все-таки, чтобы, прежде всего, арабы проявили инициативу при поддержке всех здравых сил взять в свои руки вопрос о создании Палестинского государства", – заключил глава внешнеполитического ведомства России.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнениеИран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атакиОбострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
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иран, израиль, ближний восток, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, политика, сша, в мире, новости
Ларов оценил реальность угрозы ядерного удара Ирана по Израилю

Лавров: у Ирана нет ядерного оружия и эскалация ему не нужна

16:32 19.04.2024 (обновлено: 16:33 19.04.2024)
 
© ATTA KENAREТегеран
Тегеран
© ATTA KENARE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На Западе и в Израиле хотят приписать Ирану возможную атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет, чтобы переключить внимание мира от гуманитарной катастрофы в Газе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"Желание и цель, мне кажется, переключить мировое сообщество с того, что происходит в секторе Газа, где гуманитарная катастрофа, и многие уже специальные докладчики Совета по правам человека говорят о геноциде. Переключить внимание на Иран как на угрозу. И Ирану приписывать хотят, в том числе, и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ", – сказал Лавров.
Он отметил, что, во-первых, Иран – самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Во-вторых, в государстве "существует закон, и даже фетва (принятое на основе принципов ислама решение высшего духовного лидера – ред.) о том, что это запрещено". А в-третьих, это не нужно самому Тегерану –он просто вынужден отвечать на атаки Израиля, сказал глава российского МИД.
"Ирану совершенно не нужно сейчас заниматься этим. После того, как состоялся ответ Ирана на неприемлемый удар по консульскому учреждению иранскому, где погибли люди, и Иран ответил позавчера, были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами, мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", – рассказал Лавров, отметив, что "все специалисты именно так расценили реальный ответ Ирана".
Глава МИД РФ также подчеркнул, что нерешенность палестинской проблемы подпитывает "все беды Ближнего Востока в том, что касается разгула экстремизма и терроризма". Он напомнил, что многие территории, которые причитаются палестинцам, квалифицируются в ООН "как оккупированные, потому что они не были нарезаны Израилю той резолюцией, которая создавала два государства".
По словам министра, хотя палестинское руководство и допускало ранее ошибки, если бы согласно принятому ООН решению все границы были соблюдены, столица Палестины была бы в восточном Иерусалиме, на свою землю вернулись палестинские беженцы и с Израилем были решены вопросы водопользования на справедливой основе, то "Ближний Восток был бы гораздо спокойнее". Теперь же "ситуация очень плохая", сказал Лавров.
"Ключевое значение имеет… собрать волю в кулак и выполнить то, о чем договаривались. Если не приступить к созданию Палестинского государства, ничего хорошего из этого не получится… Мы хотим прекращения насилия и решения гуманитарных проблем, и все-таки, чтобы, прежде всего, арабы проявили инициативу при поддержке всех здравых сил взять в свои руки вопрос о создании Палестинского государства", – заключил глава внешнеполитического ведомства России.
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