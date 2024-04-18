https://crimea.ria.ru/20240418/iran-prigrozil-izrailyu-udarom-po-yadernym-obektam-1136658195.html

Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки

Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки

Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения. Об этом заявил командующий... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T14:44

2024-04-18T14:44

2024-04-18T15:06

иран

корпус стражей исламской революции (ксир)

израиль

в мире

ближний восток

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения. Об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб, его слова приводит РИА Новости."Благодаря использованию планов пассивной обороны, а также самых современных средств вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории Ирана, мы готовы противостоять любой угрозе со стороны Израиля", — сказал он.По его словам, КСИР выявил расположение всех ядерных объектов в Израиле и готов мгновенно зеркально ударить по ним.Он отметил, что на протяжении нескольких лет иранское руководство заявляло о том, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирных характер."Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться от заявленной им ядерной доктрины и политики", - сказал военный.В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Читайте также на РИА Новости Крым:Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетамиОбмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодноКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

https://crimea.ria.ru/20240415/otvetnyy-udar-izrailya-po-iraku-vozmozhna-li-eskalatsiya-1136558517.html

иран

израиль

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, корпус стражей исламской революции (ксир), израиль, в мире, ближний восток, ядерное оружие