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Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки
Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки
Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения. Об этом заявил командующий... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T14:44
2024-04-18T15:06
иран
корпус стражей исламской революции (ксир)
израиль
в мире
ближний восток
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения. Об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб, его слова приводит РИА Новости."Благодаря использованию планов пассивной обороны, а также самых современных средств вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории Ирана, мы готовы противостоять любой угрозе со стороны Израиля", — сказал он.По его словам, КСИР выявил расположение всех ядерных объектов в Израиле и готов мгновенно зеркально ударить по ним.Он отметил, что на протяжении нескольких лет иранское руководство заявляло о том, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирных характер."Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться от заявленной им ядерной доктрины и политики", - сказал военный.В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Читайте также на РИА Новости Крым:Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетамиОбмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодноКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
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иран
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иран, корпус стражей исламской революции (ксир), израиль, в мире, ближний восток, ядерное оружие
Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки

Иран пригрозил ударить по ядерным объектам Израиля в случае агрессии

14:44 18.04.2024 (обновлено: 15:06 18.04.2024)
 
© ATTA KENAREТегеран
Тегеран
© ATTA KENARE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения. Об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб, его слова приводит РИА Новости.
"Благодаря использованию планов пассивной обороны, а также самых современных средств вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории Ирана, мы готовы противостоять любой угрозе со стороны Израиля", — сказал он.
По его словам, КСИР выявил расположение всех ядерных объектов в Израиле и готов мгновенно зеркально ударить по ним.
"Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении. <...> Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом - Израиль и его ядерные объекты будут атакованы", - предупредил Хакталаб.
Он отметил, что на протяжении нескольких лет иранское руководство заявляло о том, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирных характер.
"Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться от заявленной им ядерной доктрины и политики", - сказал военный.
В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
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