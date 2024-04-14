https://crimea.ria.ru/20240414/obmen-udarami-mezhdu-iranom-i-izrailem-komu-vygodno-1136544198.html
Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно
Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно
Обострение конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него Ирана выгодно только правящей партии Израиля. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T13:31
2024-04-14T13:31
2024-04-14T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него Ирана выгодно только правящей партии Израиля. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах."Единственный человек, который заинтересован в расширении конфликта, это Беньямин Нетаньяху. Американцам вот так открыто вступать в конфликт с Ираном совсем не выгодно. Во-первых, у них нет военных ресурсов для ведения такого процесса, а с другой стороны, это негативно отразится на предвыборной кампании Байдена в ходе президентских выборов", – говорит эксперт.Израиль в ходе ударов по Сектору Газа не достиг ни одной из декларируемых целей, подчеркнул эксперт. Им не удалось ни освободить заложников, ни уничтожить движение ХАМАС. При этом действия израильской армии в Секторе Газа превратились в настоящий геноцид населения, считает эксперт.В то же время Соединенным Штатам сейчас невыгодно вступать в конфликт, уверен эксперт, в первую очередь потому, что у них нет ресурсов для ведения второй полномасштабной войны.В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. По оценкам разных мировых СМИ, всего было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Этот удар стал ответом на разрушение армией Израиля здания Иранского консульства в Дамаске.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банкКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс СШАСамолеты Великобритании в Румынии: к чему ведет вооружение Европы
https://crimea.ria.ru/20240414/udar-irana-po-izrailyu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136542891.html
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иран, израиль, мнения, политика, в мире, аммар канах
Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно
Почему обострение конфликта между Ираном и Израилем не выгодно США – мнение эксперта
13:31 14.04.2024 (обновлено: 16:54 14.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него Ирана выгодно только правящей партии Израиля. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах.
"Единственный человек, который заинтересован в расширении конфликта, это Беньямин Нетаньяху. Американцам вот так открыто вступать в конфликт с Ираном совсем не выгодно. Во-первых, у них нет военных ресурсов для ведения такого процесса, а с другой стороны, это негативно отразится на предвыборной кампании Байдена в ходе президентских выборов", – говорит эксперт.
Израиль в ходе ударов по Сектору Газа не достиг ни одной из декларируемых целей, подчеркнул эксперт. Им не удалось ни освободить заложников, ни уничтожить движение ХАМАС. При этом действия израильской армии в Секторе Газа превратились в настоящий геноцид населения, считает эксперт.
"И выходом из этого всего положения для Нетаньяху стало расширение географически территории конфликта и втягивание в него Ирана. Естественно, они не могут самостоятельно справиться с этой задачей, и главный интерес для них, я думаю, – это включить США в этот более масштабный конфликт на Ближнем Востоке", – высказал мнение Канах.
В то же время Соединенным Штатам сейчас невыгодно вступать в конфликт, уверен эксперт, в первую очередь потому, что у них нет ресурсов для ведения второй полномасштабной войны.
"И самое главное, я думаю, что любые боевые действия в этом регионе будут способствовать повышению цен на нефть как минимум на 20%. Это дополнительный подарок России, что совсем не в интересах США", – говорит Аммар Канах.
В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. По оценкам разных мировых СМИ, всего было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Этот удар стал ответом на разрушение армией Израиля здания Иранского консульства в Дамаске.
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