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Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк
Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк
Порядка 500 миллиардов долларов понадобится Украине на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T18:27
2024-04-11T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 500 миллиардов долларов понадобится Украине на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе Всемирного банка.Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы, говорится в отчете Всемирного банка.
https://crimea.ria.ru/20230804/rossiya-obognala-germaniyu-i-zanyala-5-e-mesto-v-reytinge-vsemirnogo-banka-1130539756.html
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всемирный банк, новости, украина, доллар, деньги, экономика, финансы
Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк

Полтриллиона долларов нужны Украине на восстановление – Всемирный банк

18:27 11.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 500 миллиардов долларов понадобится Украине на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе Всемирного банка.

"Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до 486 миллиардов долларов. Эта сумма почти в два раза превышает размер экономики Украины в 2021 году, отмечает Всемирный банк", – цитирует прогноз организации РИА Новости.

Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы, говорится в отчете Всемирного банка.
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