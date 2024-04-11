https://crimea.ria.ru/20240411/ukraine-na-vosstanovlenie-nuzhny-poltrilliona-dollarov--vsemirnyy-bank-1136490944.html

Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк

Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Украине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк

Порядка 500 миллиардов долларов понадобится Украине на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T18:27

2024-04-11T18:27

2024-04-11T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 500 миллиардов долларов понадобится Украине на восстановление, при этом его темпы замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%, говорится в прогнозе Всемирного банка.Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы, говорится в отчете Всемирного банка.

https://crimea.ria.ru/20230804/rossiya-obognala-germaniyu-i-zanyala-5-e-mesto-v-reytinge-vsemirnogo-banka-1130539756.html

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2024

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всемирный банк, новости, украина, доллар, деньги, экономика, финансы