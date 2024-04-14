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Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
Вовлечение Ирана в боевые действия на Ближнем Востоке неминуемо повлечет за собой повышение цен на нефть, сжиженный газ и многие другие группы товаров. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T19:42
2024-04-14T19:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Вовлечение Ирана в боевые действия на Ближнем Востоке неминуемо повлечет за собой повышение цен на нефть, сжиженный газ и многие другие группы товаров. Об этом РИА Новости Крым сообщил кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах.Также он провел аналогию с Баб-Эль-Мандебским проливом, который контролируют йеменские хуситы. Это пролив, по которому пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию. С его помощью Йемен может влиять на экономику всего мира.При этом на экономической ситуации в России новый виток эскалации отразится слабо, поскольку доля Израиля в российской торговле небольшая, сообщили эксперты компании Anderida Financial Group агентству РИА Новости."Алмазы – это одна из основных позиций в торговле Израиля, который является лидером по их огранке. Так что эскалация может больно сказаться на этом рынке, который и так уже под ударом европейских санкций против России", – прокомментировали в компании.Ранее кандидат политологических наук Аммар Канах заявил РИА Новости Крым, что обострение ирано-израильского конфликта выгодно только правящей партии Израиля и премьер-министру Бенжамину Нетаньяху.Как заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на УкраинеСигнал Путина: что российский лидер дал понять НетаньяхуВ Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху
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мнения, нефть, газ, в мире, аммар канах, иран, израиль, политика, ближний восток
Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

Обострение в Иране повлечет повышение цен на нефть и газ – эксперт

19:42 14.04.2024 (обновлено: 19:50 14.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков. Архивное фото
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Вовлечение Ирана в боевые действия на Ближнем Востоке неминуемо повлечет за собой повышение цен на нефть, сжиженный газ и многие другие группы товаров. Об этом РИА Новости Крым сообщил кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах.

"Поднимутся цены на нефть, потому что Иран контролирует один из главных проходов – Ормузский залив, через который транспортируется где-то 40% мировой нефти. <…> Я думаю, что любые боевые действия в этом регионе будут способствовать повышению цен на нефть как минимум на 20%. Это дополнительный подарок России, что совсем не в интересах США", – сказал эксперт.

Также он провел аналогию с Баб-Эль-Мандебским проливом, который контролируют йеменские хуситы. Это пролив, по которому пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию. С его помощью Йемен может влиять на экономику всего мира.

"И если Иран закроет или дестабилизирует Ормузский пролив, то подорожают и нефть, и газ, и золото, и, как следствие, многие другие товары. Будет повышение цен, естественно. Тут можно говорить о том, что комплекс стратегических ошибок США привел мир к такому состоянию, к дестабилизации всей мировой системы", – считает Канах.

При этом на экономической ситуации в России новый виток эскалации отразится слабо, поскольку доля Израиля в российской торговле небольшая, сообщили эксперты компании Anderida Financial Group агентству РИА Новости.
"Алмазы – это одна из основных позиций в торговле Израиля, который является лидером по их огранке. Так что эскалация может больно сказаться на этом рынке, который и так уже под ударом европейских санкций против России", – прокомментировали в компании.
Ранее кандидат политологических наук Аммар Канах заявил РИА Новости Крым, что обострение ирано-израильского конфликта выгодно только правящей партии Израиля и премьер-министру Бенжамину Нетаньяху.
Как заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияНефтьГазВ миреАммар КанахИранИзраильПолитикаБлижний Восток
 
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