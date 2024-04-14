https://crimea.ria.ru/20240414/kak-obostrenie-v-irane-privedet-k-povysheniyu-tsen-vo-vsem-mire--ekspert-1136549613.html

Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

Вовлечение Ирана в боевые действия на Ближнем Востоке неминуемо повлечет за собой повышение цен на нефть, сжиженный газ и многие другие группы товаров. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T19:42

2024-04-14T19:42

2024-04-14T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Вовлечение Ирана в боевые действия на Ближнем Востоке неминуемо повлечет за собой повышение цен на нефть, сжиженный газ и многие другие группы товаров. Об этом РИА Новости Крым сообщил кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах.Также он провел аналогию с Баб-Эль-Мандебским проливом, который контролируют йеменские хуситы. Это пролив, по которому пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию. С его помощью Йемен может влиять на экономику всего мира.При этом на экономической ситуации в России новый виток эскалации отразится слабо, поскольку доля Израиля в российской торговле небольшая, сообщили эксперты компании Anderida Financial Group агентству РИА Новости."Алмазы – это одна из основных позиций в торговле Израиля, который является лидером по их огранке. Так что эскалация может больно сказаться на этом рынке, который и так уже под ударом европейских санкций против России", – прокомментировали в компании.Ранее кандидат политологических наук Аммар Канах заявил РИА Новости Крым, что обострение ирано-израильского конфликта выгодно только правящей партии Израиля и премьер-министру Бенжамину Нетаньяху.Как заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на УкраинеСигнал Путина: что российский лидер дал понять НетаньяхуВ Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, нефть, газ, в мире, аммар канах, иран, израиль, политика, ближний восток