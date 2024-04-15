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Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T12:28
2024-04-15T12:28
2024-04-15T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Правительство Израиля заявило, что Тель-Авив определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.Политолог Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" предположил, что Израиль скорее всего ответит на атаку Ирана, но это не будет массированным ударом, который означал бы начало широкомасштабной кровопролитной войны. Кроме того, это будет удар не по территории Ирана, а, например, по военным, торговым, гуманитарным представительствам Ирана или по дислокации войск за пределами страны, считает эксперт.Ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах высказал мнение о том, почему обострение конфликта на Ближнем Востоке выгодно правящей партии Израиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООНКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – экспертИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
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израиль, иран, дмитрий песков, кремль, россия, новости, политика, в мире, ближний восток
Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
Москва призывает все страны Ближнего Востока не допустить дальнейшую эскалацию - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Правительство Израиля заявило, что Тель-Авив определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Политолог Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" предположил,
что Израиль скорее всего ответит на атаку Ирана, но это не будет массированным ударом, который означал бы начало широкомасштабной кровопролитной войны. Кроме того, это будет удар не по территории Ирана, а, например, по военным, торговым, гуманитарным представительствам Ирана или по дислокации войск за пределами страны, считает эксперт.
Ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах высказал мнение о том, почему обострение конфликта на Ближнем Востоке выгодно правящей партии Израиля.
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