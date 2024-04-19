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Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнение - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240419/chto-pokazal-otvetnyy-udar-izrailya-po-iranu--mnenie-1136685330.html
Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнение
Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнение - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнение
Ответный удар Израиля по Ирану показал истинную роль "суверенных" стран-союзников США, в очередной раз продемонстрировав коварство последних. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T13:10
2024-04-19T13:13
радио "спутник в крыму"
израиль
иран
юрий светов
политика
в мире
мнения
обострение ситуации в израиле
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ответный удар Израиля по Ирану показал истинную роль "суверенных" стран-союзников США, в очередной раз продемонстрировав коварство последних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.19 апреля Израиль нанес удар по Ирану в ответ на атаку в ночь с 13 на 14 апреля, которая, в свою очередь, стала репликой на разгром иранского консульства в Дамаске. По словам Светова, на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном роль США может показаться в определенной степени комичной, если бы происходящее не угрожало еще большей опасностью и не обнажало коварства Америки, которое не ограничивается только этим регионом.В частности, по мнению эксперта, выглядит комичным то, что американские ракеты на вооружении Израиля ударили по иранской авиабазе, на которой стоят самолеты, переданные Соединенными Штатами Америки Ирану ранее, еще во времена шаха, то есть до исламской революции.Больше того: именно американцы руководят обстрелами, "кокетничая" при этом в своих комментариях об обоих конфликтах, добавил он."Систему наведения этих самолетов кто обеспечивает? Ясное дело, что делается это с помощью американской спутниковой группировки. Так что тут некое кокетство, коварство со стороны американцев – как угодно можно называть, но сделано это с их ведома", – сказала политолог.Кроме того, происходящее ярко показывает, насколько в действительности суверенны страны-союзники США, отметил он.По мнению Светова, предсказать, когда теперь Иран и Израиль остановятся в своих ответных ударах, трудно. Но в том, что Иран ответит, сомневаться не приходится, считает он."Это Восток, где не ответить, значит, показать, что ты слаб. Поэтому отвечать будут, но, наверное, как-то сдержанно. Ведь Иран тоже ответил не так, как ожидали: просто продемонстрировал свои возможности, вскрыл оборону Израиля и показал, как работает система ПВО американцев и союзников, но особых потерь Израиль не понес. Ответный удар Израиля тоже носит ограниченный характер. И, возможно, следующий удар Ирана будет ограниченный. До этого они использовали гиперзвук, не самые современные ракеты, которые у них есть. Возможно, теперь используют более совершенную ракету и ударить тоже по авиабазе какой-нибудь", – предположил Светов.При этом он уверен, что отвечать в экономической сфере Иран пока не станет, в частности, не будет перекрывать Персидский залив."Этого они пока делать не будут. У Ирана тоже сложное экономическое положение, и нарываться на очередные санкции они не захотят, пока еще не те ставки. Они эти возможности сохраняют на будущее, на более серьезные конфликтные ситуации", – заключил эксперт.Ранее мнение о том, кому выгодно обострение конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него Ирана, высказал кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах. Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит денег Киеву и Израилю: эксперт об обострении на Ближнем ВостокеИран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атакиЧто будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и Израилем
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израиль, иран, юрий светов, политика, в мире, мнения, обострение ситуации в израиле, ближний восток
Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнение

Ответный удар Израиля по Ирану 19 апреля показал коварство США – политолог

13:10 19.04.2024 (обновлено: 13:13 19.04.2024)
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ответный удар Израиля по Ирану показал истинную роль "суверенных" стран-союзников США, в очередной раз продемонстрировав коварство последних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
19 апреля Израиль нанес удар по Ирану в ответ на атаку в ночь с 13 на 14 апреля, которая, в свою очередь, стала репликой на разгром иранского консульства в Дамаске.
По словам Светова, на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном роль США может показаться в определенной степени комичной, если бы происходящее не угрожало еще большей опасностью и не обнажало коварства Америки, которое не ограничивается только этим регионом.
В частности, по мнению эксперта, выглядит комичным то, что американские ракеты на вооружении Израиля ударили по иранской авиабазе, на которой стоят самолеты, переданные Соединенными Штатами Америки Ирану ранее, еще во времена шаха, то есть до исламской революции.
"Вторая комичность: американцы утверждают, что они просили Израиль не делать этого, сказали, что не будут помогать, но Израиль удар нанес, предварительно об этом уведомив. Интересное показано отношение. Это та же история, что и с Украиной. США тоже Украину просят не делать ударов по территории России, но украинцы продолжают", – отметил Светов.
Больше того: именно американцы руководят обстрелами, "кокетничая" при этом в своих комментариях об обоих конфликтах, добавил он.
"Систему наведения этих самолетов кто обеспечивает? Ясное дело, что делается это с помощью американской спутниковой группировки. Так что тут некое кокетство, коварство со стороны американцев – как угодно можно называть, но сделано это с их ведома", – сказала политолог.
Кроме того, происходящее ярко показывает, насколько в действительности суверенны страны-союзники США, отметил он.
По мнению Светова, предсказать, когда теперь Иран и Израиль остановятся в своих ответных ударах, трудно. Но в том, что Иран ответит, сомневаться не приходится, считает он.
"Это Восток, где не ответить, значит, показать, что ты слаб. Поэтому отвечать будут, но, наверное, как-то сдержанно. Ведь Иран тоже ответил не так, как ожидали: просто продемонстрировал свои возможности, вскрыл оборону Израиля и показал, как работает система ПВО американцев и союзников, но особых потерь Израиль не понес. Ответный удар Израиля тоже носит ограниченный характер. И, возможно, следующий удар Ирана будет ограниченный. До этого они использовали гиперзвук, не самые современные ракеты, которые у них есть. Возможно, теперь используют более совершенную ракету и ударить тоже по авиабазе какой-нибудь", – предположил Светов.
При этом он уверен, что отвечать в экономической сфере Иран пока не станет, в частности, не будет перекрывать Персидский залив.
"Этого они пока делать не будут. У Ирана тоже сложное экономическое положение, и нарываться на очередные санкции они не захотят, пока еще не те ставки. Они эти возможности сохраняют на будущее, на более серьезные конфликтные ситуации", – заключил эксперт.
Ранее мнение о том, кому выгодно обострение конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него Ирана, высказал кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах.
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Радио "Спутник в Крыму"ИзраильИранЮрий СветовПолитикаВ миреМненияОбострение ситуации в ИзраилеБлижний Восток
 
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