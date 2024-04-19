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Израиль нанес ответный удар по Ирану - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Израиль нанес ответный удар по Ирану
Израиль нанес ответный удар по Ирану - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Израиль нанес ответный удар по Ирану
Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T06:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.Как передает агентство Reuters, взрывы были слышны в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО.Сообщается также, что ПВО Ирана была активирована в нескольких провинциях страны."Ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников", — передает агентство IRIB.Власти отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, ядерные объекты в Иране не были целью ударов Израиля.В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.17 апреля The Jerusalem Post сообщила, что израильские власти определились с ответом на удар Ирана.18 апреля командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетамиОбмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодноКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
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иран, израиль, в мире, безопасность, новости, ближний восток, пво
Израиль нанес ответный удар по Ирану

Израиль нанес удар по объекту в Иране - СМИ

06:18 19.04.2024 (обновлено: 06:37 19.04.2024)
 
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.
Как передает агентство Reuters, взрывы были слышны в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО.
Сообщается также, что ПВО Ирана была активирована в нескольких провинциях страны.
"Ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников", — передает агентство IRIB.
Власти отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, ядерные объекты в Иране не были целью ударов Израиля.
В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
17 апреля The Jerusalem Post сообщила, что израильские власти определились с ответом на удар Ирана.
18 апреля командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения.
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