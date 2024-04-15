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Хватит денег Киеву и Израилю: эксперт об обострении на Ближнем Востоке
Хватит денег Киеву и Израилю: эксперт об обострении на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Хватит денег Киеву и Израилю: эксперт об обострении на Ближнем Востоке
Обострение конфликта между Ираном и Израилем существенно не отразится на ситуации в зоне специальной военной операции на Украине. Запад как выделял, так и будет РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T18:39
2024-04-15T18:39
2024-04-15T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Обострение конфликта между Ираном и Израилем существенно не отразится на ситуации в зоне специальной военной операции на Украине. Запад как выделял, так и будет выделять средства Киеву, заявил РИА Новости Крым доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло."Надо исходить из такого сценария, что меньше Украину поддерживать не будут. Денег у них хватает и для укрепления обороны Израиля, и для продолжения стимулирования агрессии Украины против Российской Федерации. Никаких перераспределений не будет, дадут и тем, и другим. И скорее всего, даже больше, чем предполагали изначально", - считает профессор.При этом он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не затронет оборонный потенциал России, поскольку наш военно-промышленный комплекс наладил производство собственных беспилотников в достаточном количестве.Что касается выделения средств на помощь Украине и Израилю Конгрессом США, вполне вероятно, что за этот законопроект сенаторы проголосуют уже на текущей неделе. Атака Ирана, предпринятая в ответ на разрушение израильской армией консульства в Дамаске, может ускорить этот процесс, предполагает Андрей Манойло."Если конфликт идет, почему бы ему не дать денег? <…> Демократы и республиканцы и раньше не расходились в этом плане, и те, и другие считали, что помогать надо. Вопрос был в приоритетности, очередности и в процентном соотношении распределения этой помощи. Получить деньги для этой помощи мешал бюджетный шатдаун, который у них там был", - пояснил он.Это обычная история для Соединенных Штатов, говорит Манойло, когда один годовой бюджет заканчивается, a второй они не могут принять, потому что в Конгрессе есть разногласия по этому поводу."Сейчас они все эти проблемы, видимо, преодолели формально, и после этого первым решением, которое они примут, будет как раз открытие счетов для помощи Израилю и Украине. Это было понятно с самого начала, мы этого ожидали и к этому готовились", - сказал доктор политических наук.Ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах предположил, что специальная военная операция на Украине завершится уже в этом году победой России. По его словам, США уже потерпели поражение в политической борьбе, но не могут признать это в разгар предвыборной кампании.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодноОтветный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалацияОбострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
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сша, украина, израиль, иран, в мире, новости сво, россия, конгресс сша, мнения, андрей манойло, обострение ситуации в израиле, ближний восток
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем существенно не отразится на ситуации в зоне специальной военной операции на Украине. Запад как выделял, так и будет выделять средства Киеву, заявил РИА Новости Крым
доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
"Надо исходить из такого сценария, что меньше Украину поддерживать не будут. Денег у них хватает и для укрепления обороны Израиля, и для продолжения стимулирования агрессии Украины против Российской Федерации. Никаких перераспределений не будет, дадут и тем, и другим. И скорее всего, даже больше, чем предполагали изначально", - считает профессор.
При этом он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не затронет оборонный потенциал России, поскольку наш военно-промышленный комплекс наладил производство собственных беспилотников в достаточном количестве.
"Мы начали в грандиозных промышленных масштабах изготавливать свои собственные, полностью отечественные дроны. В случае, если у Ирана появится собственная потребность и он уменьшит поставки, это никак не скажется на том количестве дронов, которые поступают сейчас в наши войска", - уверен эксперт.
Что касается выделения средств на помощь Украине и Израилю Конгрессом США, вполне вероятно, что за этот законопроект сенаторы проголосуют уже на текущей неделе. Атака Ирана, предпринятая в ответ на разрушение израильской армией консульства в Дамаске, может ускорить этот процесс, предполагает Андрей Манойло.
"Если конфликт идет, почему бы ему не дать денег? <…> Демократы и республиканцы и раньше не расходились в этом плане, и те, и другие считали, что помогать надо. Вопрос был в приоритетности, очередности и в процентном соотношении распределения этой помощи. Получить деньги для этой помощи мешал бюджетный шатдаун, который у них там был", - пояснил он.
Это обычная история для Соединенных Штатов, говорит Манойло, когда один годовой бюджет заканчивается, a второй они не могут принять, потому что в Конгрессе есть разногласия по этому поводу.
"Сейчас они все эти проблемы, видимо, преодолели формально, и после этого первым решением, которое они примут, будет как раз открытие счетов для помощи Израилю и Украине. Это было понятно с самого начала, мы этого ожидали и к этому готовились", - сказал доктор политических наук.
Ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах предположил, что специальная военная операция на Украине завершится уже в этом году
победой России. По его словам, США уже потерпели поражение в политической борьбе, но не могут признать это в разгар предвыборной кампании.
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