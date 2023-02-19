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Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены
Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены
Пять человек погибли и 15 получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирии. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T09:15
2023-02-19T09:15
сирия
израиль
в мире
происшествия
политика
дамаск
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 15 получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирии.В ведомстве добавили, что часть пострадавших находятся в критическом состоянии, несколько домов разрушено.В свою очередь, министерство здравоохранения республики сообщило, что, по предварительным данным, погибли три человека, 15 пострадали.2 января Израиль нанес ракетный удар в районе аэропорта Дамаска, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих еще двое получили ранения. Воздушная гавань сирийской столицы в результате атаки была выведена из строя на несколько часов.В Минобороны страны назвали израильскую атаку ничем иным, как очередной серией преступлений Израиля и прямым ударом по Сирии и ее народу, который "стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела".Читайте также на РИА Новости Крым:"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииБесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать СирииВторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия
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РИА Новости Крым
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4.7
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сирия, израиль, в мире, происшествия, политика, дамаск, безопасность
Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены

Минобороны Сирии: в результате израильской атаке на Дамаск погибли пять человек

09:15 19.02.2023
 
© Фото: SANAДамаск. Архивное фото
Дамаск. Архивное фото
© Фото: SANA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 15 получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирии.

"В 00:22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями", — говорится в заявлении и отмечается, что большую часть ракет сбили сирийские системы ПВО.

В ведомстве добавили, что часть пострадавших находятся в критическом состоянии, несколько домов разрушено.
В свою очередь, министерство здравоохранения республики сообщило, что, по предварительным данным, погибли три человека, 15 пострадали.
2 января Израиль нанес ракетный удар в районе аэропорта Дамаска, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих еще двое получили ранения. Воздушная гавань сирийской столицы в результате атаки была выведена из строя на несколько часов.
В Минобороны страны назвали израильскую атаку ничем иным, как очередной серией преступлений Израиля и прямым ударом по Сирии и ее народу, который "стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела".
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