https://crimea.ria.ru/20230219/raketnaya-ataka-izrailya-na-damask-pyat-chelovek-pogibli-i-15-raneny-1127073354.html

Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены

Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены

Пять человек погибли и 15 получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирии. РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T09:15

2023-02-19T09:15

2023-02-19T09:15

сирия

израиль

в мире

происшествия

политика

дамаск

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 15 получили ранения в результате израильской атаки на Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирии.В ведомстве добавили, что часть пострадавших находятся в критическом состоянии, несколько домов разрушено.В свою очередь, министерство здравоохранения республики сообщило, что, по предварительным данным, погибли три человека, 15 пострадали.2 января Израиль нанес ракетный удар в районе аэропорта Дамаска, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих еще двое получили ранения. Воздушная гавань сирийской столицы в результате атаки была выведена из строя на несколько часов.В Минобороны страны назвали израильскую атаку ничем иным, как очередной серией преступлений Израиля и прямым ударом по Сирии и ее народу, который "стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела".Читайте также на РИА Новости Крым:"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииБесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать СирииВторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия

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дамаск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, израиль, в мире, происшествия, политика, дамаск, безопасность