https://crimea.ria.ru/20221122/vtorzhenie-turtsii-v-siriyu-poydet-li-na-eto-erdogan-i-chem-otvetit-rossiya--1125496146.html

Вторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия

Вторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Вторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия

Проведение полномасштабной наземной операции турецких войск в Сирии и Ираке, анонсированной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, во многом будет зависеть от... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T19:07

2022-11-22T19:07

2022-11-22T19:07

мнения

турция

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Проведение полномасштабной наземной операции турецких войск в Сирии и Ираке, анонсированной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, во многом будет зависеть от позиции США и НАТО, а также России и, возможно, Саудовской Аравии. Если они решительно выступят против, Анкара откажется от этих планов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин20 ноября Анкара нанесла воздушные удары по штабам, базам и другим объектам сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК), объявленной в Турции террористической. ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака. Эрдоган также допустил, что Анкара может не ограничиться авиаударами, а начать против курдов сухопутную операцию. По его словам, РФ "не выполнила обязательства по очистке сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года".В МИД РФ призвали Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории.По словам Чупрыгина, масштабная военная операция против курдов в Сирии и Ираке - давняя мечта Эрдогана. Кроме того, летом 2023 года в Турции пройдут парламентские и президентские выборы, и позиции действующего главы государства сейчас не очень сильны. Поэтому компенсировать потери рейтинга из-за сложной экономической ситуации Эрдоган может за счет внешнеполитических успехов и мобилизации населения против "общего врага" в лице курдов."Сегодня Эрдоган, очевидно, предполагает, что Россия не будет очень сильно сопротивляться в виду очевидных причин. Наверное, он решил, что сейчас подходящий момент для того, чтобы провести победную войну и показать всему турецкому народу, насколько их президент "решителен, храбр и способен противостоять внешним угрозам". Но будет ли он проводить эту операцию или нет, во многом будет зависеть от позиции США, насколько решительно они выступят против или предупредят его о недопустимости подобных действий", - полагает Чупрыгин.Позиция России для турецкого лидера также важна по ряду причин, как экономических, так и политических, добавил политолог. Если Москва выразит очень сильное недовольство такими действиями, у Эрдогана пошатнется его позиция "миротворца" в украинском кризисе, пояснил аналитик."Если одна из сторон, в частности, Россия решит указать ему на свое место, тогда его потенциал, как медиатора, конечно, резко снизится. А для Эрдогана это очень важно – важнее, чем противодействие РПК. Я уже не говорю про экономику. Эрдоган, как может, трансформирует Турцию в газовый хаб, а без России это сделать практически нереально, и у него такая ситуация непростая", – пояснил Чупрыгин.Эксперт также не исключил, что судьба турецкой сухопутной операции может зависеть и от позиции Саудовской Аравии. Он пояснил, что Эрдоган в последнее время достаточно активно пытается наладить отношения с Эр-Риядом, в лице которого он видит источник средств для турецкой экономики."У Эрдогана сейчас два варианта: либо "сапоги на земле" и закрепление достигнутых успехов, либо демонстрация электорату, что воздушные удары нанесены так здорово, что выполнена основная задача по ослаблению и ликвидации "страшного противника". Вторая ситуация сложна, конечно, но и ее можно обставить. Вполне возможно, что Эрдоган ограничится этим, поскольку наземная военная операция – серьезное бремя", - подытожил Чупрыгин.

https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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мнения, турция, реджеп тайип эрдоган, политика, российская федерация (россия, рф), экономика, в мире