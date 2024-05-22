https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-udarili-po-tsentru-lisichanska-iz-himars---est-postradavshie-1137489856.html
ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS - РИА Новости Крым, 22.05.2024
ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
Два многоэтажных жилых дома повреждены в результате атаки украинских боевиков по центру города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает глава РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T13:49
2024-05-22T13:49
2024-05-22T13:58
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
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обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Два многоэтажных жилых дома повреждены в результате атаки украинских боевиков по центру города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.По данным губернатора республики, на место выехали специалисты МЧС и скорая помощь."Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник, но не уточнил количество пострадавших.ВСУ не прекращают ежедневного террора мирных жителей новых регионов России и приграничных регионов. В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Утром украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", днем над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.При этом в городе Алешки Херсонской области в результате беспилотной атаки боевиков тяжело ранен пятилетний ребенок.
https://crimea.ria.ru/20240521/vosem-chelovek-pogibli-v-sverdlovske-lnr-pri-atake-vsu-1137454631.html
луганская народная республика (лнр)
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, himars, новые регионы россии, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
ВСУ выпустили по Лисичанску шесть ракет HIMARS – разрушены две девятиэтажки
13:49 22.05.2024 (обновлено: 13:58 22.05.2024)