https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-udarili-po-tsentru-lisichanska-iz-himars---est-postradavshie-1137489856.html

ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS

ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS - РИА Новости Крым, 22.05.2024

ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS

Два многоэтажных жилых дома повреждены в результате атаки украинских боевиков по центру города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает глава РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T13:49

2024-05-22T13:49

2024-05-22T13:58

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

himars

новые регионы россии

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Два многоэтажных жилых дома повреждены в результате атаки украинских боевиков по центру города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.По данным губернатора республики, на место выехали специалисты МЧС и скорая помощь."Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник, но не уточнил количество пострадавших.ВСУ не прекращают ежедневного террора мирных жителей новых регионов России и приграничных регионов. В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Утром украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", днем над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.При этом в городе Алешки Херсонской области в результате беспилотной атаки боевиков тяжело ранен пятилетний ребенок.

https://crimea.ria.ru/20240521/vosem-chelovek-pogibli-v-sverdlovske-lnr-pri-atake-vsu-1137454631.html

луганская народная республика (лнр)

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2024

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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, himars, новые регионы россии, обстрелы всу, новости