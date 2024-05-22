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ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS - РИА Новости Крым, 22.05.2024
ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
Два многоэтажных жилых дома повреждены в результате атаки украинских боевиков по центру города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает глава РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T13:49
2024-05-22T13:58
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
himars
новые регионы россии
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Два многоэтажных жилых дома повреждены в результате атаки украинских боевиков по центру города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.По данным губернатора республики, на место выехали специалисты МЧС и скорая помощь."Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник, но не уточнил количество пострадавших.ВСУ не прекращают ежедневного террора мирных жителей новых регионов России и приграничных регионов. В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Утром украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", днем над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.При этом в городе Алешки Херсонской области в результате беспилотной атаки боевиков тяжело ранен пятилетний ребенок.
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, himars, новые регионы россии, обстрелы всу, новости
ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS

ВСУ выпустили по Лисичанску шесть ракет HIMARS – разрушены две девятиэтажки

13:49 22.05.2024 (обновлено: 13:58 22.05.2024)
 
© FADEL SENNAАмериканская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
Американская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Два многоэтажных жилых дома повреждены в результате атаки украинских боевиков по центру города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.
"По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS. Значительные повреждения получили две девятиэтажки", - написал н всвоем Telegram.
По данным губернатора республики, на место выехали специалисты МЧС и скорая помощь.
"Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил Пасечник, но не уточнил количество пострадавших.
ВСУ не прекращают ежедневного террора мирных жителей новых регионов России и приграничных регионов. В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Утром украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", днем над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
При этом в городе Алешки Херсонской области в результате беспилотной атаки боевиков тяжело ранен пятилетний ребенок.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникПроисшествияHIMARSНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУНовости
 
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