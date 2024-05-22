https://crimea.ria.ru/20240522/v-kremle-prokommentirovali-izyatie-v-evrosoyuze-dokhodov-ot-aktivov-rf-1137488197.html

В Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФ

В Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2024

В Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФ

Даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе является экспроприацией, которая повлечет последствия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T13:07

2024-05-22T13:07

2024-05-22T13:07

заморозка активов россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

европейский союз (ес)

дмитрий песков

кремль

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе является экспроприацией, которая повлечет последствия. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.По его словам, российская сторона продолжает процесс оценки последствий и российского ответа "в том виде, в котором он будет лучшим образом соответствовать нашим интересам".Также Песков подчеркнул, что ситуация в мире требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода из напряженности, но коллективный Запад отвергает его.Евросоюз накануне одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины. Еще 10% центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно.Читайте также на РИА Новости Крым:США придется ответить за конфискацию замороженных активов – КремльБрюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политикиВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заморозка активов россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , европейский союз (ес), дмитрий песков, кремль, россия, политика, новости