В Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФ
Песков: использование доходов от российских активов в ЕС является экспроприацией
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе является экспроприацией, которая повлечет последствия. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией", - цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.
По его словам, российская сторона продолжает процесс оценки последствий и российского ответа "в том виде, в котором он будет лучшим образом соответствовать нашим интересам".
Также Песков подчеркнул, что ситуация в мире требует углубленного диалога, чтобы искать пути выхода из напряженности, но коллективный Запад отвергает его.
Евросоюз накануне одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины. Еще 10% центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.
Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно.
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