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У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024
У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно,... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T08:32
2024-04-23T08:32
2024-04-23T08:55
валентина матвиенко
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конфискация замороженных российских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам – "сегодня мы, а завтра вы".По мнению спикера СФ, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов. "И они держатся пока до последнего, что называется", – сказала Матвиенко.В субботу проект о конфискации российских активов был принят палатой представителей США. Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активовОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахСША придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
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валентина матвиенко, новости, совет федерации, россия, политика, сша, европа, конфискация замороженных российских активов
У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
У России готов проект закона в ответ на изъятие активов в пользу Киева – Матвиенко
08:32 23.04.2024 (обновлено: 08:55 23.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"У нас также (есть – ред.) заготовленный ответ. У нас лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно, по ответным мерам. И европейцы потеряют больше, чем мы. И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики", – сказала политик в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам – "сегодня мы, а завтра вы".
По мнению спикера СФ, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов. "И они держатся пока до последнего, что называется", – сказала Матвиенко.
"Когда против нас готовили пакет санкций, американцы себя несколько обезопасили. Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ", – сказала политик.
В субботу проект о конфискации российских активов
был принят палатой представителей США. Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.
Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
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