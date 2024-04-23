https://crimea.ria.ru/20240423/u-rossii-gotov-otvet-na-izyatie-zamorozhennykh-aktivov--matvienko-1136769069.html

У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко

У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024

У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко

У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно,... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T08:32

2024-04-23T08:32

2024-04-23T08:55

валентина матвиенко

новости

совет федерации

россия

политика

сша

европа

конфискация замороженных российских активов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136769453_0:236:3029:1940_1920x0_80_0_0_362423c718c06d76adaa8a12e6f88a7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам – "сегодня мы, а завтра вы".По мнению спикера СФ, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов. "И они держатся пока до последнего, что называется", – сказала Матвиенко.В субботу проект о конфискации российских активов был принят палатой представителей США. Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активовОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахСША придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль

россия

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, новости, совет федерации, россия, политика, сша, европа, конфискация замороженных российских активов