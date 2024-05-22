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Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая

Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая

Решение об использовании доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Киева опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступит РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T12:51

2024-05-22T12:51

2024-05-22T14:13

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Решение об использовании доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Киева опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступит в силу 23 мая.21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины. Еще 10% центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу."Центральные депозитарии могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений, которая остается причитающейся Евросоюзу", - пишет РИА Новости.Эти "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков 10 процентов депозитарии могут хранить пять лет. Если средства не будут израсходованы за этот период, они должны быть также переведены в бюджет ЕС.Депозитарии также будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них.В приложении документа содержится перечень инструментов ЕС, через которые будет финансироваться поддержка Украины. Отмечается, что инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно вносить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.В Официальном представительстве Российской Федерации при ЕС заявили, что принятым решением Евросоюз, прочно вставший на путь саморазрушения, без преувеличения открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы РоссииИзъятие российских активов на Западе: каким будет ответ МосквыСША придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , европейский союз (ес), политика, украина, экономика, в мире, новости