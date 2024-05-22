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Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая
Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая
Решение об использовании доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Киева опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступит РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T12:51
2024-05-22T12:51
2024-05-22T14:13
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Решение об использовании доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Киева опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступит в силу 23 мая.21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины. Еще 10% центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу."Центральные депозитарии могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений, которая остается причитающейся Евросоюзу", - пишет РИА Новости.Эти "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков 10 процентов депозитарии могут хранить пять лет. Если средства не будут израсходованы за этот период, они должны быть также переведены в бюджет ЕС.Депозитарии также будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них.В приложении документа содержится перечень инструментов ЕС, через которые будет финансироваться поддержка Украины. Отмечается, что инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно вносить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.В Официальном представительстве Российской Федерации при ЕС заявили, что принятым решением Евросоюз, прочно вставший на путь саморазрушения, без преувеличения открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы РоссииИзъятие российских активов на Западе: каким будет ответ МосквыСША придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
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замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , европейский союз (ес), политика, украина, экономика, в мире, новости
Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от замороженных российских активов
12:51 22.05.2024 (обновлено: 14:13 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Решение об использовании доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Киева опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступит в силу 23 мая.
21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму
. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины. Еще 10% центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.
Согласно документу, после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от активов РФ, депозитарии будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС.
"Центральные депозитарии могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений, которая остается причитающейся Евросоюзу", - пишет РИА Новости.
Эти "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков 10 процентов депозитарии могут хранить пять лет. Если средства не будут израсходованы за этот период, они должны быть также переведены в бюджет ЕС.
Депозитарии также будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них.
В приложении документа содержится перечень инструментов ЕС, через которые будет финансироваться поддержка Украины. Отмечается, что инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно вносить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.
В Официальном представительстве Российской Федерации при ЕС заявили
, что принятым решением Евросоюз, прочно вставший на путь саморазрушения, без преувеличения открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции.
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб
всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно.
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