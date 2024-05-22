https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-teryayut-lyudey-i-pozitsii-unichtozheno-1300-boevikov-i-tekhnika-1137491277.html

ВСУ теряют людей и позиции: уничтожено 1300 боевиков и техника

ВСУ теряют людей и позиции: уничтожено 1300 боевиков и техника - РИА Новости Крым, 22.05.2024

ВСУ теряют людей и позиции: уничтожено 1300 боевиков и техника

Российские войска продвинулись в глубину обороны противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки отражены 11 контратак противника, ВСУ потеряли 1330... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T14:38

2024-05-22T14:38

2024-05-22T14:38

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

харьковская область

ситуация в донбассе: новости и комментарии

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388487_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_662ff31d49e6ef5d62562a41798f4d41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Российские войска продвинулись в глубину обороны противника на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки отражены 11 контратак противника, ВСУ потеряли 1330 военнослужащих, две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и около 30 единиц тяжелой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки Харьковской области."Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районе Волчанска и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ за сутки составили до 255 боевиков и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражена боевая машина РСЗО "Град", самоходка "Акация", гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США, противотанковая пушка "Рапира" и две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", – сказано в сообщении.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Макеевки ЛНР и Ивановки ДНР. В районе Григоровки отражена контратака штурмовой группы боевиков.Противник потерял до 130 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходка Krab польского производства, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и две гаубицы М-198 производства США.Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Георгиевки, Острого и Константиновки ДНР."ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронемашины, 18 автомобилей, гаубицы "Д-20" и "Д-30", орудие М119 производства США, орудие L-119 производства Великобритании", – добавили в оборонном ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям противника в районе Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки ДНР. Семь контратак штурмовых групп ВСУ отражены в районе Архангельского, Нетайлова, Соловьева и Уманского ДНР.Потери противника составили до 420 военнослужащих, три боевые бронемашины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, три автомобиля, гаубица "Д-30", а также два орудия М119 производства США.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного ДНР. Отразили контратаку штурмовой группы в районе Владимировки ДНР.ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, самоходку Krab польского производства, буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходки "Акация" и "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Новоандреевки Запорожской области, Ивановки и Тягинки Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы М777 производства США, гаубицы "МСТА-Б" и "Д-20".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила КлещеевкуСпециальная военная операция идет по плану – ПутинВойска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, запорожская область, херсонская область, инфографика