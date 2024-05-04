https://crimea.ria.ru/20240504/bastrykin-proverit-fakty-narusheniya-prav-mnogodetnykh-semey-v-sevastopole-1137042455.html

Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе

Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе

Глава Следственного комитета России поручил доложить о проверке по факту нарушения прав 160 многодетных семей в Севастополе, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T11:52

2024-05-04T11:52

2024-05-04T11:52

крым

севастополь

крымский следком

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

многодетная семья

общество

закон и право

жилье

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России поручил доложить о проверке по факту нарушения прав 160 многодетных семей в Севастополе, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и городу-герою.Отмечается, что о нарушении прав севастопольцев сообщалось в публикациях в интернете.Крымский Следком уже начал процессуальную проверку по этим фактам.. она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. О результатах будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.В конце апреля на контроль Бастрыкина уже попало обращение крымского сироты о нарушении его жилищных прав. Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентовВ Крыму многодетную семью оставили без света – дело в прокуратуреВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

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2024

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