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Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе
Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе
Глава Следственного комитета России поручил доложить о проверке по факту нарушения прав 160 многодетных семей в Севастополе, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T11:52
2024-05-04T11:52
2024-05-04T11:52
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крымский следком
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
многодетная семья
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России поручил доложить о проверке по факту нарушения прав 160 многодетных семей в Севастополе, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и городу-герою.Отмечается, что о нарушении прав севастопольцев сообщалось в публикациях в интернете.Крымский Следком уже начал процессуальную проверку по этим фактам.. она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. О результатах будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.В конце апреля на контроль Бастрыкина уже попало обращение крымского сироты о нарушении его жилищных прав. Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентовВ Крыму многодетную семью оставили без света – дело в прокуратуреВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
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Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе
Главе СК РФ доложат о проверке по факту нарушения прав 160 многодетных семей в Севастополе