https://crimea.ria.ru/20240504/na-sapun-gore-pochtili-pamyat-voinov-osvoboditeley-sevastopolya-1137025677.html

На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя

На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя - РИА Новости Крым, 04.05.2024

На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя

Митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы воинам-освободителям состоялись на... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T12:12

2024-05-04T12:12

2024-05-04T12:19

севастополь

80 лет освобождения крыма

владимир немцев

сапун-гора

патриотическое воспитание

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крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы воинам-освободителям состоялись на мемориальном комплексе "Сапун-гора" в Севастополе в рамках открытия историко-патриотического фестиваля "Знамена Славы".Мероприятие проходит в преддверии 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.Спикер Законодательного собрания города Владимир Немцев подчеркнул, что в Севастополе помнят всех воинов, которые отдали жизнь, чтобы приблизить Победу, и чтят тех, кто делает это сегодня. В рамках фестиваля на территории мемориального комплекса работают тематические площадки и выставки, проводятся мастер-классы для взрослых и детей, в том числе самых маленьких.Для посетителей подготовлена и обширная концертная программа. На площадке у танкодрома состоится спектакль-читка в исполнении Драматического театра флота им. Б.А. Лавренева. Актеры расскажут зрителям историю штурмовой группы, в которой были всего один офицер и три сержанта, за десять часов до рывка на Сапун-гору. У стен здания диорамы выступает ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии и показан спектакль "Вкус медной проволоки", в основу которого легли рассказы севастопольского писателя Геннадия Черкашина. Их герои - дедушки и бабушки нынешних юных зрителей - севастопольские мальчишки и девчонки из далекого 1944 года – дети войны. Завершится фестиваль концертом в исполнении вокального ансамбль "Золотые эполеты" и оркестра Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.Севастополь стал первым городом, который принял удар немецко-фашистских захватчиков. 250 дней моряки-черноморцы и воины Приморской армии удерживали противника у стен города, оттянув на себя более чем двухсот тысячную армию неприятеля. 22 месяца длилась оккупация Севастополя немецко-фашистскими войсками. Освобождение пришло весной 1944 года в ходе Крымской наступательной операции, которая вошла в историю как еще одно яркое свидетельство воинской зрелости Красной Армии, полководческого таланта ее генералов, тактической грамотности офицеров, мужества и отваги бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут праздновать День Победы в Севастополе - РазвожаевПутин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследияВ центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объезда

https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

севастополь

сапун-гора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, владимир немцев, сапун-гора, патриотическое воспитание, общество, новости крыма, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война