На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
Фестиваль "Знамена Славы": в Севастополе на Сапун-горе почтили память воинов-освободителей
12:12 04.05.2024 (обновлено: 12:19 04.05.2024)
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Митинг памяти и торжественная церемония выноса боевых знамен и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы воинам-освободителям состоялись на мемориальном комплексе "Сапун-гора" в Севастополе в рамках открытия историко-патриотического фестиваля "Знамена Славы".
Мероприятие проходит в преддверии 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Спикер Законодательного собрания города Владимир Немцев подчеркнул, что в Севастополе помнят всех воинов, которые отдали жизнь, чтобы приблизить Победу, и чтят тех, кто делает это сегодня.
"Мы гордимся теми, кто приближал великую Победу и теми, кто приняв эстафету у героев Великой Отечественной войны и сегодня с оружием в руках защищает нашу землю и нашу Родину от неонацистов. Мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто сражался за нашу Родину, наши ценности и наши традиции", - сказал спикер Законодательного города Владимир Немцев.
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
В рамках фестиваля на территории мемориального комплекса работают тематические площадки и выставки, проводятся мастер-классы для взрослых и детей, в том числе самых маленьких.
Для посетителей подготовлена и обширная концертная программа. На площадке у танкодрома состоится спектакль-читка в исполнении Драматического театра флота им. Б.А. Лавренева. Актеры расскажут зрителям историю штурмовой группы, в которой были всего один офицер и три сержанта, за десять часов до рывка на Сапун-гору.
У стен здания диорамы выступает ансамбль "Подворье" Крымской государственной филармонии и показан спектакль "Вкус медной проволоки", в основу которого легли рассказы севастопольского писателя Геннадия Черкашина. Их герои - дедушки и бабушки нынешних юных зрителей - севастопольские мальчишки и девчонки из далекого 1944 года – дети войны.
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
Завершится фестиваль концертом в исполнении вокального ансамбль "Золотые эполеты" и оркестра Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.
Севастополь стал первым городом, который принял удар немецко-фашистских захватчиков. 250 дней моряки-черноморцы и воины Приморской армии удерживали противника у стен города, оттянув на себя более чем двухсот тысячную армию неприятеля. 22 месяца длилась оккупация Севастополя немецко-фашистскими войсками. Освобождение пришло весной 1944 года в ходе Крымской наступательной операции, которая вошла в историю как еще одно яркое свидетельство воинской зрелости Красной Армии, полководческого таланта ее генералов, тактической грамотности офицеров, мужества и отваги бойцов.
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
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На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
9 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
1 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
2 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
3 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
4 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
5 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
6 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
7 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
8 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
9 из 9
На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
© РИА Новости Крым
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