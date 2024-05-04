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Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Прямая трансляция с места идет по трем... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T14:16
2024-05-04T14:16
2024-05-04T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Прямая трансляция с места идет по трем российским телеканалам: НТВ, Первый канал и "Россия 1".Прежде чем осуществить миссию по доставке Благодатного огня в Россию, делегация российского фонда Андрея Первозванного получила благословение патриарха Иерусалимского Феофила III. Святыня уже передана делегации.В Москву Благодатный огонь планируется доставить в ночь с 4 на 5 мая. Его привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, откуда он будет в лампадах передан в 15 столичных церквей.В московском аэропорту Внуково 3 огонь ожидают представители епархий Русской Православной Церкви, чтобы отвезти его в десятки городов по всей России.В Крым Благодатный огонь прибудет 6 мая, его частицу доставят в симферопольский храм Александра Невского.Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.Ранее в традиционном пасхальном послании верующих поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствахЧитайте также на РИА Новости Крым:Россияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолентаНа "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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благодатный огонь, израиль, православие, религия, пасха, праздники и памятные даты, общество, новости
Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
14:16 04.05.2024 (обновлено: 14:50 04.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Прямая трансляция с места идет по трем российским телеканалам: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Прежде чем осуществить миссию по доставке Благодатного огня в Россию, делегация российского фонда Андрея Первозванного получила благословение патриарха Иерусалимского Феофила III. Святыня уже передана делегации.
"Делегация получила огонь и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в Россию", – цитирует РИА Новости пресс-службу Фонда.
В Москву Благодатный огонь планируется доставить в ночь с 4 на 5 мая. Его привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, откуда он будет в лампадах передан в 15 столичных церквей.
В московском аэропорту Внуково 3 огонь ожидают представители епархий Русской Православной Церкви
, чтобы отвезти его в десятки городов по всей России.
В Крым Благодатный огонь прибудет 6 мая
, его частицу доставят в симферопольский храм Александра Невского.
Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.
Ранее в традиционном пасхальном послании верующих поздравил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах
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