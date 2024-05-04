https://crimea.ria.ru/20240504/chudo-proizoshlo-v-ierusalime-soshel-blagodatnyy-ogon-1137045752.html

Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Прямая трансляция с места идет по трем... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T14:16

2024-05-04T14:16

2024-05-04T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Прямая трансляция с места идет по трем российским телеканалам: НТВ, Первый канал и "Россия 1".Прежде чем осуществить миссию по доставке Благодатного огня в Россию, делегация российского фонда Андрея Первозванного получила благословение патриарха Иерусалимского Феофила III. Святыня уже передана делегации.В Москву Благодатный огонь планируется доставить в ночь с 4 на 5 мая. Его привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, откуда он будет в лампадах передан в 15 столичных церквей.В московском аэропорту Внуково 3 огонь ожидают представители епархий Русской Православной Церкви, чтобы отвезти его в десятки городов по всей России.В Крым Благодатный огонь прибудет 6 мая, его частицу доставят в симферопольский храм Александра Невского.Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.Ранее в традиционном пасхальном послании верующих поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствахЧитайте также на РИА Новости Крым:Россияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолентаНа "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благодатный огонь, израиль, православие, религия, пасха, праздники и памятные даты, общество, новости