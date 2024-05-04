В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу
В Севастополе сотрудница детсада ударила ребенка по лицу - женщину отстранили от работы
11:15 04.05.2024 (обновлено: 11:24 04.05.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДети с воспитателем в детском саду. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе началась проверка по факту насилия сотрудницы детского сада над ребенком. Женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в Главном следственному правлении Следкома Крыма и Севастополя и в городской прокуратуре.
Отмечается, что видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
"3 и 4 мая 2024 года в ряде открытых каналов и групп в интернете появилась видеозапись, на которой женщина грубо обращается с малолетним мальчиком и наносит ему удар рукой по лицу. По предварительной информации, события происходят на площадке одного из детских садов Севастополя, а сотрудница, фигурирующая на видеозаписи, уже отстранена от исполнения обязанностей", - сообщают в пресс-службе прокуратуры.
В Следкоме добавили, что по факту случившегося в детском саду Ленинского района Севастополя организована проверка.
"Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по нарушению прав малолетнего, установить все обстоятельства инцидента, дав оценку действиям данного сотрудника и в целом - руководству образовательного учреждения", - сказано в сообщении СК.
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