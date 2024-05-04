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В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу

В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу

В Севастополе началась проверка по факту насилия сотрудницы детского сада над ребенком. Женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Об этом... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T11:15

2024-05-04T11:15

2024-05-04T11:24

севастополь

происшествия

дети

крымский следком

прокуратура города севастополя

детский сад

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе началась проверка по факту насилия сотрудницы детского сада над ребенком. Женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в Главном следственному правлении Следкома Крыма и Севастополя и в городской прокуратуре.Отмечается, что видео инцидента опубликовано в социальных сетях.В Следкоме добавили, что по факту случившегося в детском саду Ленинского района Севастополя организована проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в СевастополеБастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 14-летнего ребенка в КрымуСмерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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