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В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу
В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу
В Севастополе началась проверка по факту насилия сотрудницы детского сада над ребенком. Женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Об этом... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T11:15
2024-05-04T11:24
севастополь
происшествия
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прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе началась проверка по факту насилия сотрудницы детского сада над ребенком. Женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в Главном следственному правлении Следкома Крыма и Севастополя и в городской прокуратуре.Отмечается, что видео инцидента опубликовано в социальных сетях.В Следкоме добавили, что по факту случившегося в детском саду Ленинского района Севастополя организована проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в СевастополеБастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 14-летнего ребенка в КрымуСмерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку
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севастополь, происшествия, дети, крымский следком, прокуратура города севастополя, детский сад, новости крыма
В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу

В Севастополе сотрудница детсада ударила ребенка по лицу - женщину отстранили от работы

11:15 04.05.2024 (обновлено: 11:24 04.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДети с воспитателем в детском саду. Архивное фото
Дети с воспитателем в детском саду. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе началась проверка по факту насилия сотрудницы детского сада над ребенком. Женщину отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в Главном следственному правлении Следкома Крыма и Севастополя и в городской прокуратуре.
Отмечается, что видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
"3 и 4 мая 2024 года в ряде открытых каналов и групп в интернете появилась видеозапись, на которой женщина грубо обращается с малолетним мальчиком и наносит ему удар рукой по лицу. По предварительной информации, события происходят на площадке одного из детских садов Севастополя, а сотрудница, фигурирующая на видеозаписи, уже отстранена от исполнения обязанностей", - сообщают в пресс-службе прокуратуры.
В Следкоме добавили, что по факту случившегося в детском саду Ленинского района Севастополя организована проверка.
"Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по нарушению прав малолетнего, установить все обстоятельства инцидента, дав оценку действиям данного сотрудника и в целом - руководству образовательного учреждения", - сказано в сообщении СК.
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