https://crimea.ria.ru/20231027/bastrykin-zatreboval-doklad-o-travmirovanii-patsientki-v-sevastopole-1132357406.html
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T12:19
2023-10-27T12:19
2023-10-27T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила травмы. Об этом сообщает информационный центр СК России.Инцидент произошел в июле этого года в одной из частных клиник города. Пациентка, будучи под наркозом при проведении медицинских исследований, упала с оборудования и получила серьезные травмы.Информация о случившемся появилась в соцсетях и местных СМИ, в главном управлении СК России по Крыму и Севастополю начали процессуальную проверку.Исполнение поручения главы СК и ход проверки на контроле в центральном аппарате, уточнили в Следкоме.Ранее СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в подъезде многоквартирного дома, где были оголенные провода – девочку ударило током. Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверкуВ Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
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крымский следком, новости, новости крыма, происшествия, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе
Глава СК РФ затребовал доклад о травмировании пациентки в частной клинике Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила травмы. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Инцидент произошел в июле этого года в одной из частных клиник города. Пациентка, будучи под наркозом при проведении медицинских исследований, упала с оборудования и получила серьезные травмы.
Информация о случившемся появилась в соцсетях и местных СМИ, в главном управлении СК России по Крыму и Севастополю начали процессуальную проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского управления СК РФ Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении", – говорится в сообщении ведомства.
Исполнение поручения главы СК и ход проверки на контроле в центральном аппарате, уточнили в Следкоме.
Ранее СК возбудил уголовное дело
по факту травмирования ребенка в подъезде многоквартирного дома, где были оголенные провода – девочку ударило током.
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