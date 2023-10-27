Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231027/bastrykin-zatreboval-doklad-o-travmirovanii-patsientki-v-sevastopole-1132357406.html
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T12:19
2023-10-27T12:19
крымский следком
новости
новости крыма
происшествия
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила травмы. Об этом сообщает информационный центр СК России.Инцидент произошел в июле этого года в одной из частных клиник города. Пациентка, будучи под наркозом при проведении медицинских исследований, упала с оборудования и получила серьезные травмы.Информация о случившемся появилась в соцсетях и местных СМИ, в главном управлении СК России по Крыму и Севастополю начали процессуальную проверку.Исполнение поручения главы СК и ход проверки на контроле в центральном аппарате, уточнили в Следкоме.Ранее СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в подъезде многоквартирного дома, где были оголенные провода – девочку ударило током. Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверкуВ Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, новости, новости крыма, происшествия, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин
Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе

Глава СК РФ затребовал доклад о травмировании пациентки в частной клинике Севастополя

12:19 27.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила травмы. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Инцидент произошел в июле этого года в одной из частных клиник города. Пациентка, будучи под наркозом при проведении медицинских исследований, упала с оборудования и получила серьезные травмы.
Информация о случившемся появилась в соцсетях и местных СМИ, в главном управлении СК России по Крыму и Севастополю начали процессуальную проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского управления СК РФ Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении", – говорится в сообщении ведомства.
Исполнение поручения главы СК и ход проверки на контроле в центральном аппарате, уточнили в Следкоме.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в подъезде многоквартирного дома, где были оголенные провода – девочку ударило током.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверку
В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
 
Крымский СледкомНовостиНовости КрымаПроисшествияСевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр Бастрыкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния