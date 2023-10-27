https://crimea.ria.ru/20231027/bastrykin-zatreboval-doklad-o-travmirovanii-patsientki-v-sevastopole-1132357406.html

Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе

Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T12:19

2023-10-27T12:19

2023-10-27T12:19

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александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сведений о пациентке медучреждения в Севастополе, где женщина под наркозом упала и получила травмы. Об этом сообщает информационный центр СК России.Инцидент произошел в июле этого года в одной из частных клиник города. Пациентка, будучи под наркозом при проведении медицинских исследований, упала с оборудования и получила серьезные травмы.Информация о случившемся появилась в соцсетях и местных СМИ, в главном управлении СК России по Крыму и Севастополю начали процессуальную проверку.Исполнение поручения главы СК и ход проверки на контроле в центральном аппарате, уточнили в Следкоме.Ранее СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в подъезде многоквартирного дома, где были оголенные провода – девочку ударило током. Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку Смерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверкуВ Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома

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2023

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