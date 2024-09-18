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Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении
Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении
Исполняющая обязанности главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревается в хищениях денег предприятия в крупном размере. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T16:29
2024-09-18T16:29
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
севастополь
хищение
происшествия
правосудие
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Исполняющая обязанности главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревается в хищениях денег предприятия в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, бухгалтер перечисляла деньги на свой банковский счет. Таким образом она присвоила порядка 350 тысяч рублей.В отношении женщины возбуждено уголовное дело о хищении с использованием служебного положения в крупном размере. Ей может грозить до шести лет заключения и штраф до десяти тысяч рублей.Ранее в Севастополе в суд было направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств руководителем строительной компании. Он обвиняется в сокрытии более 5,2 млн рублей, за счет которых фирма должна была погасить задолженность по налогам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, хищение, происшествия, правосудие, новости крыма
Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении

Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении 350 тысяч рублей

16:29 18.09.2024
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Исполняющая обязанности главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревается в хищениях денег предприятия в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что в период с декабря 2021 по сентябрь 2023 года, будучи должностным лицом, женщина вносила недостоверные сведения в документы бухгалтерского учета и назначала себе заработную плату сверх установленных на предприятии нормативов, а также необоснованные дополнительные выплаты", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бухгалтер перечисляла деньги на свой банковский счет. Таким образом она присвоила порядка 350 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о хищении с использованием служебного положения в крупном размере. Ей может грозить до шести лет заключения и штраф до десяти тысяч рублей.
Ранее в Севастополе в суд было направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств руководителем строительной компании. Он обвиняется в сокрытии более 5,2 млн рублей, за счет которых фирма должна была погасить задолженность по налогам.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСевастопольХищениеПроисшествияПравосудиеНовости Крыма
 
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