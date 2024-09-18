Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении
Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении 350 тысяч рублей
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Исполняющая обязанности главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревается в хищениях денег предприятия в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что в период с декабря 2021 по сентябрь 2023 года, будучи должностным лицом, женщина вносила недостоверные сведения в документы бухгалтерского учета и назначала себе заработную плату сверх установленных на предприятии нормативов, а также необоснованные дополнительные выплаты", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бухгалтер перечисляла деньги на свой банковский счет. Таким образом она присвоила порядка 350 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о хищении с использованием служебного положения в крупном размере. Ей может грозить до шести лет заключения и штраф до десяти тысяч рублей.
Ранее в Севастополе в суд было направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств руководителем строительной компании. Он обвиняется в сокрытии более 5,2 млн рублей, за счет которых фирма должна была погасить задолженность по налогам.
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