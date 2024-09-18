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Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении

Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении

Исполняющая обязанности главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревается в хищениях денег предприятия в крупном размере. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T16:29

2024-09-18T16:29

2024-09-18T16:29

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

севастополь

хищение

происшествия

правосудие

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Исполняющая обязанности главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревается в хищениях денег предприятия в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, бухгалтер перечисляла деньги на свой банковский счет. Таким образом она присвоила порядка 350 тысяч рублей.В отношении женщины возбуждено уголовное дело о хищении с использованием служебного положения в крупном размере. Ей может грозить до шести лет заключения и штраф до десяти тысяч рублей.Ранее в Севастополе в суд было направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств руководителем строительной компании. Он обвиняется в сокрытии более 5,2 млн рублей, за счет которых фирма должна была погасить задолженность по налогам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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