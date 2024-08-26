https://crimea.ria.ru/20240826/v-sevastopole-obvinyayut-direktora-firmy-za-sokrytie-deneg-na-nalogi-1139889520.html

В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги

В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги

В Севастополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T21:52

2024-08-26T21:52

2024-08-26T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным ведомства, руководитель строительной компании скрыл средства, за счет которых фирма должна была погасить задолженность по налогам.С апреля 2023 года по январь 2024 года бюджетная система России лишилась налоговых поступлений на сумму более 5,2 млн рублей, отметили в ведомстве.Злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговой службы и УМВД России по городу Севастополю, сообщили в СК России по Крыму и г. Севастополю.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее в Евпатории приговорили торгового представителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, который похитил более четырех миллионов рублей. Он формировал заявки на поставку продукции и заключение договоров от имени работодателя, а полученные от контрагентов денежные средства присваивал.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчинаВ Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейИнсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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