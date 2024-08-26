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В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги
В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги
В Севастополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T21:52
2024-08-26T21:52
новости
севастополь
происшествия
налоги
прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным ведомства, руководитель строительной компании скрыл средства, за счет которых фирма должна была погасить задолженность по налогам.С апреля 2023 года по январь 2024 года бюджетная система России лишилась налоговых поступлений на сумму более 5,2 млн рублей, отметили в ведомстве.Злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговой службы и УМВД России по городу Севастополю, сообщили в СК России по Крыму и г. Севастополю.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее в Евпатории приговорили торгового представителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, который похитил более четырех миллионов рублей. Он формировал заявки на поставку продукции и заключение договоров от имени работодателя, а полученные от контрагентов денежные средства присваивал.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчинаВ Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейИнсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, севастополь, происшествия, налоги, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, деньги
В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги

В Севастополе руководитель строительной фирмы обвиняется в сокрытии денег для налогов

21:52 26.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По данным ведомства, руководитель строительной компании скрыл средства, за счет которых фирма должна была погасить задолженность по налогам.

"По версии следствия, обвиняемый направлял денежные средства коммерческой организации, минуя ее расчетный счет, на счета поставщиков-кредиторов. Таким образом, он скрыл от налоговых органов имущество компании, за счет которого должна быть частично взыскана имеющаяся у предприятия крупная недоимка по налогам и страховым взносам", – говорится в сообщении.

С апреля 2023 года по январь 2024 года бюджетная система России лишилась налоговых поступлений на сумму более 5,2 млн рублей, отметили в ведомстве.
Злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговой службы и УМВД России по городу Севастополю, сообщили в СК России по Крыму и г. Севастополю.

"Принятыми органом расследования мерами ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, полностью возмещен", – сообщили в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее в Евпатории приговорили торгового представителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, который похитил более четырех миллионов рублей. Он формировал заявки на поставку продукции и заключение договоров от имени работодателя, а полученные от контрагентов денежные средства присваивал.
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