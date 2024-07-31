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Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель
Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель
Торговый представитель в Евпатории похитил более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T20:05
2024-07-31T20:05
происшествия
евпатория
новости крыма
прокуратура республики крым
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Торговый представитель в Евпатории похитил более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Кроме того, по информации следствия, он формировал заявки от имени иных фирм, выдавая их за подлинные, и направлял в администрацию офиса. Отгруженную же продукцию реализовывал третьим лицам."Таким образом было похищено более 4 миллионов рублей. Материальный ущерб возмещен в полном объеме", - уточняют в прокуратуре.В итоге, мужчина оказался на скамье подсудимых в Евпатории и был признан виновным. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.Накануне пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщила, что в Ялте подрядчик из Дагестана похитил 15 миллионов бюджетных средств на махинациях с контрактами по благоустройству города.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяВ Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейПрокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение
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РИА Новости Крым
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происшествия, евпатория, новости крыма, прокуратура республики крым, суд, приговор
Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель

Торговый представитель похитил более 4 млн рублей и оказался на скамье подсудимых в Крыму

20:05 31.07.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Торговый представитель в Евпатории похитил более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

"Молодой человек, работая торговым представителем, от имени работодателя формировал заявки на поставку продукции и заключение договоров. Полученные от контрагентов денежные средства он присваивал", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, по информации следствия, он формировал заявки от имени иных фирм, выдавая их за подлинные, и направлял в администрацию офиса. Отгруженную же продукцию реализовывал третьим лицам.
"Таким образом было похищено более 4 миллионов рублей. Материальный ущерб возмещен в полном объеме", - уточняют в прокуратуре.
В итоге, мужчина оказался на скамье подсудимых в Евпатории и был признан виновным. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.
Накануне пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщила, что в Ялте подрядчик из Дагестана похитил 15 миллионов бюджетных средств на махинациях с контрактами по благоустройству города.
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ПроисшествияЕвпаторияНовости КрымаПрокуратура Республики КрымСудПриговор
 
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